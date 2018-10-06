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Дальнее зарубежье 06.10.2018 19:46

Берлускони заявил, что летит на день рождения к Путину обсуждать международные вопросы

Итальянский политик Сильвио Берлускони заявил в субботу, что летит в Россию и рассчитывает на встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

"Лечу в Россию на день рождения моего друга Владимира Путина. Воспользуюсь этой возможностью, чтобы обсудить крупнейшие международные вопросы", - написал он в Facebook под фотографией, на которой изображен С.Берлускони на борту самолёта.

Российский лидер отмечает день рождения 7 октября.

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Тэги: ИТАЛИЯ, РОССИЯ, ПОЛИТИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]