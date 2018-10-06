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Дальнее зарубежье 06.10.2018 21:28

Выборы в парламент Латвии завершились, все избирательные участки закрыты

В субботу в 20 часов (местное время) выборы в 13-й Сейм завершились, все избирательные участки в Латвии закрыты.

В других часовых поясах граждане Латвии еще могут голосовать на выборах до 20 часов местного времени. Последними закроются избирательные участки в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско и Сиэтле в США и в Ванкувере в Канаде. Эти участки закроются в 6 часов утра по латвийскому времени.

До 16 часов на 954 участках в Латвии проголосовало более 604 645 избирателей, или 39,06% обладающих правом голоса, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии. В эту статистику вошли и те, кто голосовал досрочно.

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Тэги: ЛАТВИЯ, ВЫБОРЫ, ЗАВЕРШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]