Выборы в парламент Латвии завершились, все избирательные участки закрыты

В субботу в 20 часов (местное время) выборы в 13-й Сейм завершились, все избирательные участки в Латвии закрыты.

В других часовых поясах граждане Латвии еще могут голосовать на выборах до 20 часов местного времени. Последними закроются избирательные участки в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско и Сиэтле в США и в Ванкувере в Канаде. Эти участки закроются в 6 часов утра по латвийскому времени.

До 16 часов на 954 участках в Латвии проголосовало более 604 645 избирателей, или 39,06% обладающих правом голоса, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии. В эту статистику вошли и те, кто голосовал досрочно.