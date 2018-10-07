Nord Stream 2 в водах ФРГ строят уже два трубоукладчика, работы на национальном участке завершатся в 2018г

Судно Audacia компании Allseas в субботу приступило к трубоукладке на германском участке газопровода "Северный поток - 2", где также ведет работы судно Castoro Dieci (C10).
Как говорится в сообщении проектной компании, Nord Stream 2 AG, судно Audacia начало работы в конечной точке 30-километровой траншеи для двух ниток газопровода в территориальных водах Германии. Ему предстоит уложить участок протяженностью около 38 километров в более глубоководной части маршрута газопровода. После укладки первой нитки Audacia вернется в исходную точку и начнет укладку второй нитки. Работы планируется завершить к концу 2018 года.
В соответствии с графиком все работы по газопроводу "Северный поток - 2" в территориальных водах Германии будут завершены до конца этого года, заверяет оператор стройки.
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