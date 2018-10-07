Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9567 RUR   0.0254 GBR   2.2118 TRY   0.2752

Цена на нефть

    $/bbl WTI   74.33 Brent   84.58

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 19° Завтра 15° 21° 9 Окт 14° 22° 10 Окт 14° 22°

Дальнее зарубежье 07.10.2018 10:40

Премьер Латвии считает, что после выборов новое правительство удастся сформировать правым партиям

Премьер Латвии Марис Кучинскис, комментируя результаты экзитполов по итогам прошедших в субботу парламентских выборов, предположил, что новое правительство сформируют правые политические силы.

"Надо думать, что удастся создать правительство из правых сил", - сказал он.

"Для более подробных комментариев нужно дождаться официальных итогов выборов", - добавил он.

Премьер напомнил, что традиционно инициативу формирования правительства берет на себя та из правых партий, которая получит наибольшую поддержку избирателей.

На выборах в 13-й Сейм больше всего голосов получили партии "Согласие", "Для развития/За!", национальное объединение "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ), Новая консервативная партия (НКП) и "KPV LV", свидетельствуют данные опросов на выходе с избирательных участков (экзитполов), которые проводили агентство BNS, Латвийское телевидение, Латвийское радио и Рижский университет Страдиньша.

5%-ный барьер для прохождения в Сейм, вероятно, преодолели также Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) и "Новое Единство".

По данным экзитполов, за "Согласие" проголосовали 19,4% избирателей, за партию "Для развития/За!" - 13,4%, за национальное объединение - 12,6%, за НКП - 12,4%, за "KPV LV" - 11,5%. СЗК получило 9,7% голосов тех, кто сообщил о своем выборе, а "Новое Единство" - 6,9%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЛАТВИЯ, ВЫБОРЫ, ПРЕМЬЕР


Похожие новости


Партия "Согласие" лидирует на выборах в Сейм Латвии, на втором месте "KPV LV", на третьем - Новая консервативная партия На выборах президента РФ в Латвии проголосовали более 14 тыс. человек Парламент Латвии выберет президента страны

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]