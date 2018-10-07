В Бразилии в воскресенье пройдут всеобщие выборы

Граждане Бразилии в воскресенье проголосуют на всеобщих выборах, по итогам которых будут определены новые президент и вице-президент страны, состав Национального конгресса (парламента), губернаторы, вице-губернаторы и законодательные органы штатов.
Основное внимание приковано, в частности, к выборам главы государства.
За этот пост борются 13 кандидатов, однако наибольшей поддержкой среди населения Бразилии пользуются пять из них.
Кандидат Социал-либеральной партии Бразилии Жаир Болсонару, по итогам опроса, проведенного за три дня до выборов, получает 35% голосов избирателей, представитель Партии трудящихся, бывший мэр Сан-Паулу Фернанду Аддад - 22%, кандидат от Демократической рабочей партии Бразилии Сиру Гомес - 11%, представитель Бразильской социал-демократической партии, известный бразильцам как экс-губернатор штата Сан-Паулу, Жералду Алкмин - 8%, и кандидат "зеленых" Марина Силва, участвующая в выборах в третий раз, 4%.
Если по итогам голосования 7 октября ни одному из кандидатов не удастся получить поддержку более 50% бразильцев, то 28 октября состоится второй тур выборов президента. По данным последних опросов, с высокой вероятностью в него пройдут ультраправый кандидат Ж.Болсонару и левый кандидат Ф.Аддад.
Согласно опросу от 4 октября, Ж.Болсонару во втором туре может набрать 44% голосов, а Ф.Аддад - 43%, еще 12% бразильцев заявили, что намерены оставить бюллетень пустым, и остальные респонденты (1%) пока не решили, какому кандидату отдадут предпочтение.
Предвыборная гонка в этом году была отмечена несколькими примечательными событиями, среди которых - нападение на Ж.Болсонару во время его выступления в штате Минас-Жерайс и отстранение от возможности участвовать в выборах экс-президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, считавшегося до этого однозначным фаворитом у бразильцев. Буквально в последний момент его заменил Ф.Аддад.
Ж.Болсонару известен в Бразилии своими одиозными высказываниями в адрес этнических и сексуальных меньшинств и женщин, а также ультраправыми консервативными взглядами.
Так, говоря о политике Марии ду Розариу, придерживающейся левых взглядов, он заявил, что она "настолько некрасива, что даже не заслуживает быть изнасилованной".
Критикуя женщин-предпринимателей, он сокрушался, что бизнес вести с ними нельзя, поскольку "они беременеют и уходят в декрет" и работают всего пять месяцев в год. Также он заявлял, что лучше бы его сын погиб при несчастном случае, чем оказался бы гомосексуалистом. Говоря о религиозных меньшинствах, Ж.Болсонару призывал всех, кто против христианства, покинуть страну.
Кроме того, он неоднократно выражал ностальгию по периоду военной диктатуры и репрессий в Бразилии.
"Ошибка диктатуры была в том, что людей пытали, а не убивали", - заявил он в интервью радиостанции "Жовем" в июне 2016 года.
В политике Ж.Болсонару оказался после падения военного режима в 1985 году, во времена которого он был военнослужащим. На протяжении 27 лет политической карьеры он девять раз менял партии и семь раз избирался депутатом Нацконгресса страны. Его основное послание своим избирателям заключается в том, что Бразилии нужна "железная рука", которой он готов стать, чтобы избавить страну от коррупции, насилия, нищеты и прочих проблем, в которых погрязло государство.
"Да, я поддерживаю диктатуру! Мы никогда не решим тяжелые национальные проблемы с этой безответственной демократией", - говорит он.
Также Ж.Болсонару в ходе предвыборной кампании заявил о готовности решительно бороться со своими политическими оппонентами, пошутив, что собирается "перестрелять всех сторонников Партии трудящихся в штате Акри" на северо-западе Бразилии, который традиционно поддерживает левых политиков.
В начале сентября на ультраправого политика было совершено нападение с ножом, после которого он перенес две операции. Несмотря на то, что его кандидатура на посту президента вызывает споры в Бразилии, многие избиратели считают, что это единственная возможность, чтобы не допустить к посту президента очередного кандидата от Партии трудящихся, с которой связаны крупные коррупционные скандалы последних лет.
Так, в настоящее время тюремный срок за коррупцию отбывает основатель этой партии и бывший президент Луис Инасиу Лула да Силва, а его преемнице на посту Дилме Русеф был объявлен импичмент во время второго президентского срока на фоне антикоррупционного расследования под названием "Операция Автомойка".
По итогам этого расследования многие крупные политики и влиятельные бизнесмены оказались за решеткой, а партия потеряла доверие многих граждан.
Л.И.Лула да Силва намеревался принимать участие в выборах, несмотря на то, что отбывал заключение, однако Высший избирательный суд Бразилии отстранил его от участия. После этого Партия трудящихся выбрала своим кандидатом Ф.Аддада.
Ф.Аддад идет на эти выборы под лозунгом - "новый Лула да Силва". Он обещает в ходе своего президентского срока отменить режим жесткой экономии. Бразильцам он известен как бывший министр образования и бывший мэр финансовой столицы страны Сан-Паулу, однако за пределами юго-востока Бразилии об этом политике до предвыборной гонки знали немного. В предвыборную гонку он вступил менее чем за месяц до выборов.
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