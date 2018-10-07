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СНГ 07.10.2018 09:58

Лидеры 40 стран, в том числе Макрон, примут участие в саммите Международной организации Франкофонии в Армении

Саммит Международной организации Франкофонии (МОФ) в Армении соберет лидеров 40 государств, среди которых президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Саммит организации, деятельность которой посвящена сотрудничеству франкоязычных стран мира, впервые пройдет в Армении 11 октября, но официальный старт мероприятиям будет дан генеральным секретарем Организации Микаэлем Жаном в воскресенье.

В саммите примут участие президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Ливана Мишель Аун, президент Руанды Поль Кагаме, президент Мадагаскара Эри Радзаунаримампианина, а также президенты и главы правительств около 40 государств.

Саммит Франкофонии выберет нового генерального секретаря МОФ.

Армения станет председательствовать в Организации в течение двух лет.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ФРАНКОФОНИЯ, САММИТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]