Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9567 RUR   0.0254 GBR   2.2118 TRY   0.2752

Цена на нефть

    $/bbl WTI   74.33 Brent   84.58

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 19° Завтра 15° 21° 9 Окт 14° 22° 10 Окт 14° 22°

СНГ 07.10.2018 09:25

Путин отметит день рождения с родными, близкими и друзьями - Песков

Президент РФ Владимир Путин, которому 7 октября исполнится 66 лет, намерен по традиции отметить свой день рождения в кругу родных и друзей.

"Президент проведет день с родными, близкими и друзьями", - сказал "Интерфаксу" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В этом году день рождения президента приходится на воскресенье. В предыдущие годы он нередко проводил день рождения на работе, и лишь вечером встречался с близкими.

Так было, например, в прошлом году - на 65-летие В.Путина. У президента состоялась череда телефонных разговоров с зарубежными лидерами и оперативное совещание с членами Совета безопасности.

Накануне стало известно, что одним из гостей президента будет итальянский политик, экс-премьер Италии Сильвио Берлускони. О том, что он летит на день рождения к президенту РФ, С.Берлускони написал на своей странице в "Фейсбук", назвав российского лидера своим другом.

С.Берлускони заявил также, что рассчитывает обсудить с В.Путиным крупнейшие международные вопросы.

В.Путина и С.Берлускони связывают давние дружеские отношения, которые они поддерживают и после того, как итальянский политик покинул премьерский пост. С.Берлускони неоднократно приезжал на день рождения к президенту России.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ПРАЗДНИК


Похожие новости


Путин начал визит в Индию Путин не считает Трампа скомпрометированным, готов работать с ним как с избранным президентом США Будущее Мадуро должен определить народ Венесуэлы - Путин Европа и Россия считают сделку с Ираном элементом стабильности в мире - Путин Путин обеспокоен непредсказуемостью ситуации в мире Скрипаль - шпион и предатель Родины, заявляет Путин

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]