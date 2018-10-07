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Регион 07.10.2018 11:36

Более 40 делегаций приедут в турецкую Анталью на совещание спикеров стран Евразии

7-9 октября состоится рабочий визит председателя Госдумы Вячеслава Володина в турецкую Анталью для участия в III Совещании спикеров парламентов стран Евразии, сообщает пресс-служба Госдумы.

Для дискуссии предложена тема: "Экономическое сотрудничество, окружающая среда и устойчивое развитие в Евразии"; участие в совещании примут делегации из 41 страны.

В Госдуме обратили внимание на то, что инициаторами проведения таких встреч на уровне руководителей парламентов стран Евразии в 2016 году были российская Государственная Дума и Национальное собрание Республики Корея.

"Растущий с каждым годом состав участников совещания показывает востребованность этого уникального формата, который собирает руководителей парламентов со всего евразийского континента", - подчеркивается в сообщении.

В рамках визита запланированы двусторонние встречи В.Володина с главами парламентов из Турции, Республики Корея, Ирана, Сербии, Словакии, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Вьетнама.

"В ходе встреч стороны обсудят вопросы двустороннего межпарламентского взаимодействия, в том числе в рамках действующих межпарламентских комиссий, по линии профильных комитетов палат парламентов, а также перспективы сотрудничества на межпарламентских площадках", - уточняет пресс-служба.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, в свою очередь, сообщил журналистам, что в рамках экономического блока на совещании предстоит обсудить ряд вопросов, связанных с интеграционными процессами на пространстве Евразии.

"Это и ЕАЭС, и ШОС и разрастающийся в последние месяцы проект Экономического пояса Шелкового пути", - пояснил он.

"Будут обсуждаться также вопросы экологии, демографии и, разумеется, совместного противостояния мировым вызовам и угрозам. Это, прежде всего, международный терроризм, наркотрафик", - добавил депутат.

В состав делегации РФ, возглавляемой В.Володиным, вошли вице-спикер, лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов, руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский, председатели комитетов - Леонид Слуцкий (по международным делам), Леонид Калашников (по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками), Владимир Бурматов (по экологии и охране окружающей среды), Василий Пискарев (по безопасности и противодействию коррупции), Евгений Москвичев (по транспорту и строительству), Сергей Жигарев (по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству); Совет Федерации представляет Ильяс Умаханов.

Первое совещание спикеров парламентов стран Евразии состоялось 19-20 апреля 2016 года в Москве, второе - 27-28 июня 2017 года в Сеуле.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, СПИКЕРЫ, СОВЕЩАНИЕ


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