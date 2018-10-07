Госсекретарь США прибыл в КНДР для встречи с Ким Чен Ыном - СМИ

Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в воскресенье в Пхеньян, где у него запланирована встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщает агентство "Ренхап".
Ожидается, что стороны обсудят вопросы денуклеаризации Корейского полуострова.
М.Помпео прибыл в Пхеньян из Токио, где он встречался с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и главой МИД страны Таро Коно.
После визита в КНДР М.Помпео отправится в Сеул, где проведет встречу с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и главой МИД Кан Гён Хва, которым он расскажет об итогах поездки в КНДР. Затем американский госсекретарь направится в Пекин, где у него также пройдут встречи на высоком уровне.
Поездка в Пхеньян стала четвертой для М.Помпео, впервые он побывал в КНДР в апреле 2018 года в должности главы ЦРУ.
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