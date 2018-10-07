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Дальнее зарубежье 07.10.2018 12:24

Госсекретарь США прибыл в КНДР для встречи с Ким Чен Ыном - СМИ

Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в воскресенье в Пхеньян, где у него запланирована встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщает агентство "Ренхап".

Ожидается, что стороны обсудят вопросы денуклеаризации Корейского полуострова.

М.Помпео прибыл в Пхеньян из Токио, где он встречался с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и главой МИД страны Таро Коно.

После визита в КНДР М.Помпео отправится в Сеул, где проведет встречу с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и главой МИД Кан Гён Хва, которым он расскажет об итогах поездки в КНДР. Затем американский госсекретарь направится в Пекин, где у него также пройдут встречи на высоком уровне.

Поездка в Пхеньян стала четвертой для М.Помпео, впервые он побывал в КНДР в апреле 2018 года в должности главы ЦРУ.

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Тэги: США, КНДР, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]