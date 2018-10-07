Землетрясение зафиксировано в Папуа - Новой Гвинее

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на острове Новая Британия (Папуа - Новая Гвинея), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в субботу землетрясения имел координаты -5.66 градуса южной широты и 150.07 градуса восточной долготы.
Эпицентр находился примерно в 15 км юго-западнее города Кимбе, расположенного на северном побрежье острова.
По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "довольно сильное".
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