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Дальнее зарубежье 07.10.2018 14:56

Землетрясение зафиксировано в Папуа - Новой Гвинее

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на острове Новая Британия (Папуа - Новая Гвинея), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в субботу землетрясения имел координаты -5.66 градуса южной широты и 150.07 градуса восточной долготы.

Эпицентр находился примерно в 15 км юго-западнее города Кимбе, расположенного на северном побрежье острова.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "довольно сильное".

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Тэги: ОКЕАНИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]