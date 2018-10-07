Самолеты ВВС США прибыли на Украину для участия в учениях, сообщает американское посольство в Киеве

На Украину для проведения многонациональных военных учений "Чистое небо 2018" прибыли истребители F-15 и военно-транспортные самолеты С-130 военно-воздушных сил США, сообщает посольство США в своем аккаунте в Твиттер.
"Самолеты ВВС США F-15C Eagles и C-130J Super Hercules прибыли в Украину для участия в военных международных учениях "Чистое небо 2018", целью проведения которых является укрепление мира и безопасности", - говорится в сообщении посольства.
Главной базой для тренировок боевых самолетов станет аэродром в Староконстантинове Хмельницкой области.
В военных учениях " Чистое небо 2018" примут участие военнослужащие из США, Бельгии, Дании, Эстонии, Нидерландов, Польши, Румынии, Великобритании и Украины. Целью маневров является улучшение взаимодействия между Украиной и НАТО, укрепление региональной безопасности.
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