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СНГ 07.10.2018 13:20

Самолеты ВВС США прибыли на Украину для участия в учениях, сообщает американское посольство в Киеве

На Украину для проведения многонациональных военных учений "Чистое небо 2018" прибыли истребители F-15 и военно-транспортные самолеты С-130 военно-воздушных сил США, сообщает посольство США в своем аккаунте в Твиттер.

"Самолеты ВВС США F-15C Eagles и C-130J Super Hercules прибыли в Украину для участия в военных международных учениях "Чистое небо 2018", целью проведения которых является укрепление мира и безопасности", - говорится в сообщении посольства.

Главной базой для тренировок боевых самолетов станет аэродром в Староконстантинове Хмельницкой области.

В военных учениях " Чистое небо 2018" примут участие военнослужащие из США, Бельгии, Дании, Эстонии, Нидерландов, Польши, Румынии, Великобритании и Украины. Целью маневров является улучшение взаимодействия между Украиной и НАТО, укрепление региональной безопасности.

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Тэги: США, УКРАИНА, САМОЛЕТЫ, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]