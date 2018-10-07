При взрыве газа в жилом доме в Кишиневе погибли три человека

В результате взрыва в многоэтажном доме в Кишиневе, по уточненным данным МВД Молдавии, погибли три человека, еще пятеро госпитализированы, сообщила в воскресенье утром "Интерфаксу" пресс-секретарь Департамента чрезвычайных ситуаций ведомства Лилиана Пушкашу.
"Женщина и ребенок скончались на месте, их тела нашли среди завалов на 14-ом этаже. Третий погибший - 77-летний мужчина - умер в больнице. Еще пять человек госпитализированы, их жизни вне опасности. Один из них - пожарный, он в стабильном состоянии - получил сотрясение и легкие травмы из-за удара обломком бетонной плиты", - сказала Л.Пушкашу.
По данным Генинспектората чрезвычайных ситуаций, о взрыве в службу 112 сообщили в 22:42. От взрыва пострадали квартиры шестого подъезда с 14 по 17 этаж в 21-этажном доме на Московском проспекте, в жилом микрорайоне Рышкановка. Предположительно, взорвался газовый баллон в одной из квартир. Некоторые жильцы пользовались баллонами, так как дом не подключен к газу. Сила взрыва говорит о том, что могло взорваться несколько баллонов или причина взрыва была иной. Ведется следствие.
Сначала на место происшествия направили семь экипажей спасателей и пожарных. Затем по тревоге был поднят весь гарнизон столицы - почти 100 сотрудников ГИЧС, 16 спецмашин.
Поздно ночью дом был обесточен, все жильцы были эвакуированы из-за угрозы обрушения верхних этажей.
Президент Молдавии Игорь Додон выразил соболезнование родственникам погибших.
"Запросил у всех оперативных служб полную информацию об обстоятельствах и последствиях взрыва в жилом доме № 11/5 на Московском проспекте. По предварительной информации, погибли три человека, в том числе один ребенок; ранения получили семь человек, включая одного пожарного. Выражаю искренние соболезнования родственникам погибших и сообщаю о своем решении оказать всестороннюю материальную помощь всем пострадавшим семьям, в особенности тем, кто лишился жилья", - написал И.Додон в воскресенье утром на своей странице в Facebook.
По его словам, сейчас самое главное - не допустить, чтобы люди остались на улице в холодное время года.
"Дал поручение администрации президента собрать сведения о пострадавших семьях, чтобы незамедлительно оказать им необходимую поддержку", - отметил И.Додон.
Рано утром премьер-министр Молдавии Павел Филип провел заседание правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям. На заседании отмечалось, что погибли три человека, в том числе ребенок. Ранены около 20 человек, большинство отказались от госпитализации после оказания помощи.
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