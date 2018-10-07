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Происшествия 07.10.2018 10:12

Микроавтобус столкнулся с коровой в Дагестане, семь человек пострадали

Автоавария с участием пассажирской "Газели" произошла в Кумторкалинском районе Дагестана, есть пострадавшие, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе Минздрава республики.

"Пассажирская "Газель" столкнулась, по предварительным данным, с коровой. Пострадали семь человек, в том числе ребенок. Никто тяжкие повреждения не получил", - сказал собеседник агентства.

По его словам, всех доставили в больницу района.

Как пояснил "Интерфаксу" источник в оперативном штабе, микроавтобус "Газель" выполнял рейсовую перевозку по маршруту Махачкала-Хасавюрт. "На одном из отрезков трассы "Газель" столкнулась с коровой и опрокинулась в кювет, пострадали семь человек, включая ребенка", - сказал источник.

Всего, по его данным, в "Газели" находилось 16 человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, ДАГЕСТАН, ДТП, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]