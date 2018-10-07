Микроавтобус столкнулся с коровой в Дагестане, семь человек пострадали

Автоавария с участием пассажирской "Газели" произошла в Кумторкалинском районе Дагестана, есть пострадавшие, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе Минздрава республики.
"Пассажирская "Газель" столкнулась, по предварительным данным, с коровой. Пострадали семь человек, в том числе ребенок. Никто тяжкие повреждения не получил", - сказал собеседник агентства.
По его словам, всех доставили в больницу района.
Как пояснил "Интерфаксу" источник в оперативном штабе, микроавтобус "Газель" выполнял рейсовую перевозку по маршруту Махачкала-Хасавюрт. "На одном из отрезков трассы "Газель" столкнулась с коровой и опрокинулась в кювет, пострадали семь человек, включая ребенка", - сказал источник.
Всего, по его данным, в "Газели" находилось 16 человек.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»