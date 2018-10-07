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СНГ 07.10.2018 15:24

В Архангельске откроют самую северную синагогу России

Торжественное открытие самой северной синагоги в России состоится 11 октября в Архангельске, сообщает пресс-служба Федерации еврейских общин страны.

Ожидается, что церемонию открытия еврейского общинного центра, названного "Звездой Севера", посетит главный раввин России Берл Лазар.

Эта синагога станет первой в Архангельской области почти за 100 лет: до революции в городе было две синагоги, но они прекратили свою работу в 1920 году.

Закладка камня произошла в 2010 году, строительство началось в 2014-м. Сегодня здание полностью готово к проведению религиозных, культурных и общественных мероприятий еврейской общины.

"Звезда Севера" представляет собой трехэтажное здание, в котором расположены мужской и женский молельные залы, кошерная столовая, классы для занятий, детский и молодежный клубы.

"Открытие синагоги в Архангельске - новый исторический этап в развитии еврейской жизни не только данного региона, но всей страны. Это самая северная синагога в нашей стране, и, мы уверены, это место станет душой еврейской жизни города, община будет расти и все больше евреев Архангельска смогут вернуться к своим корням", - сказал журналистам президент ФЕОР Александр Борода.

В свою очередь главный раввин России Берл Лазар отметил, что с каждым годом в России становится все больше синагог и общинных центров, причем не только в центре страны, но и на ее окраинах. По мнению раввина, это "убедительное доказательство стремления людей вернуться к вечным ценностям".

Появление евреев в Архангельске восходит к кантонистам, которые при Николае I направлялись сюда для несения воинской службы из "черты оседлости" (территория современных Украины, Белоруссии и Прибалтики). По окончании воинской повинности многие так и оставались здесь, успев обжиться и обзавестись семьями. Архангельская еврейская община пополнялась также представителями купечества из Германии, приехавшими в Россию вести торг.

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Тэги: РОССИЯ, СЕВЕР, СИНАГОГА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]