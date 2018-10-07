Британские военные рассмотрели возможность проведения обширной кибератаки в отношении России в случае, если РФ "нападет на страны Запада", пишет в воскресенье газета "Санди таймс" со ссылкой на высокопоставленные источники в сфере безопасности.
Источники рассказали газете, что они обеспокоены тем, что у Великобритании с Россией есть "неравенство возможностей, из-за которого у командования (Великобритании - ИФ) слишком мало оружия против агрессии Кремля, за исключением запуска ракет "Трайдент" с ядерным зарядом".
В результате чиновники из британского правительства "пообещали нарастить наступательный киберпотенциал, в том числе возможность "отключить свет" в Кремле".
По утверждению газеты, наращивание киберпотенциала даст Великобритании больше возможностей в противостоянии России. Среди возможных вариантов российской "атаки на Запад" газета перечисляет захват "маленьких островов, принадлежащих Эстонии", вторжение в Ливию, "чтобы получить контроль над запасами нефти и начать новый миграционный кризис в Европе", а также использование "нерегулярных сил, чтобы начать атаку на британские войска или поставить под угрозу новый британский авианосец".
На этой неделе власти Нидерландов объявили, что предотвратили хакерскую атаку на ОЗХО в апреле 2018 года. По утверждению следователей, за атакой стоят сотрудники ГРУ. Затем Минюст США выдвинул обвинения в адрес семи сотрудников ГРУ в совершении преступлений, связанных с кибербезопасностью.
После этого премьер-министры Великобритании и Нидерландов Тереза Мэй и Марк Рютте назвали неприемлемой деятельность в киберпространстве российской военной разведки.
В МИД РФ назвали обвинения Нидерландов "очередной срежиссированной пропагандистской акцией" в отношении России.
Ильхам Алиев поздравил по телефону Владимира Путина с днем рождения
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Войска химзащиты Азербайджана переведены на осенне-зимний период эксплуатации вооружения
Nord Stream 2 в водах ФРГ строят уже два трубоукладчика, работы на национальном участке завершатся в 2018г
NOC обсудила с Татнефтью возможность возобновления работы в Ливии
Brent сократила снижение до $84,5 за баррель, дорожает по итогам недели
Макгрегор ждет реванша с Нурмагомедовым
Разработанный новосибирскими учеными биосенсор определяет различные виды рака и вирус Эбола
Нурмагомедова могут лишить титула UFC за потасовку после матча с Макгрегором
Президент Алиев выделил более 21 млн манатов на замену кровли многоквартирных домов в Азербайджане
ЕС выделяет свыше 13 млн евро на развитие регионов Азербайджана
Большинство британских министров выступают за заключение торгового соглашения с ЕС
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
ВТБ (Азербайджан) запустил услугу Pin Set для держателей пластиковых карт
В Баку проходит Международный форум «Образование в диалоге культур: мир русской школы»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»