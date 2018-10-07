По итогам подсчета голосов со всех избирательных участков на парламентских выборах в Латвии, больше всего голосов получила партия "Согласие" - 19,91%, свидетельствуют предварительные данные Центризбиркома, обнародованные в воскресенье.
Второе место с 14,06% голосов избирателей занимает "KPV LV", третье - Новая консервативная партия (НКП) с 13,6%.
На четвертом месте по количеству голосов - объединение партий "Для развития/За!" (12,04%), на пятом - национальное объединение "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) (11,03%), на шестом - Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) (9,96%).
С 6,67% голосов в Сейм проходит также "Новое Единство". Остальные партии не преодолели необходимый для прохождения в парламент пятипроцентный барьер.
Выборы в Сейм Латвии прошли 6 октября.
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