По итогам подсчета голосов со всех избирательных участков на парламентских выборах в Латвии, больше всего голосов получила партия "Согласие" - 19,91%, свидетельствуют предварительные данные Центризбиркома, обнародованные в воскресенье.

Второе место с 14,06% голосов избирателей занимает "KPV LV", третье - Новая консервативная партия (НКП) с 13,6%.

На четвертом месте по количеству голосов - объединение партий "Для развития/За!" (12,04%), на пятом - национальное объединение "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) (11,03%), на шестом - Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) (9,96%).

С 6,67% голосов в Сейм проходит также "Новое Единство". Остальные партии не преодолели необходимый для прохождения в парламент пятипроцентный барьер.

Выборы в Сейм Латвии прошли 6 октября.