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Дальнее зарубежье 07.10.2018 11:42

Партия "Согласие" лидирует на выборах в Сейм Латвии, на втором месте "KPV LV", на третьем - Новая консервативная партия

По итогам подсчета голосов со всех избирательных участков на парламентских выборах в Латвии, больше всего голосов получила партия "Согласие" - 19,91%, свидетельствуют предварительные данные Центризбиркома, обнародованные в воскресенье.

Второе место с 14,06% голосов избирателей занимает "KPV LV", третье - Новая консервативная партия (НКП) с 13,6%.

На четвертом месте по количеству голосов - объединение партий "Для развития/За!" (12,04%), на пятом - национальное объединение "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) (11,03%), на шестом - Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) (9,96%).

С 6,67% голосов в Сейм проходит также "Новое Единство". Остальные партии не преодолели необходимый для прохождения в парламент пятипроцентный барьер.

Выборы в Сейм Латвии прошли 6 октября.

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Тэги: ЛАТВИЯ, ПАРЛАМЕНТ, ВЫБОРЫ, ИТОГИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]