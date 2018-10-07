В результате землетрясения у берегов Гаити погибли 11 человек, более 100 пострадали

Землетрясение у берегов Гаити привело к гибели по меньшей мере 11 человек, сообщает в воскресенье агентство ЭФЭ.
Пострадали более 100 человек, сообщает агентство со ссылкой на представителя правительства Гаити Эдди Джексона Алексиса.
Пострадавшие есть в городах Пор-де-Пе и Гро-Морн, в общине Шансольм и на острове Тортю. Сообщается о разрушенных зданиях.
Информация о пострадавших и погибших еще уточняется, пишет агентство.
По данным агентства, землетрясение ощущалось не только в Гаити, но и в находящейся на этом же острове Доминиканской республике, в том числе в столице страны - Санто Доминго.
Геологическая служба США (USGS) сообщала, что землетрясение магнитудой 5,9 произошло в 20:11 по местному времени (3:11 мск) в 19 км от прибрежного города Пор-де-Пе на северо-западе Гаити. Очаг землетрясения залегал на глубине 11,7 км.
Местные власти не публиковали предупреждение о возможности цунами. Премьер-министр страны Жан Анри Сеан объявил о создании кризисного комитета для координации действий по борьбе с последствиями землетрясения.
В январе 2010 года на Гаити произошло землетрясение магнитудой 7, в результате которого погибли порядка 300 тыс. человек.
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