Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9567 RUR   0.0254 GBR   2.2118 TRY   0.2752

Цена на нефть

    $/bbl WTI   74.33 Brent   84.58

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 19° Завтра 15° 21° 9 Окт 14° 22° 10 Окт 14° 22°

Дальнее зарубежье 07.10.2018 12:10

В результате землетрясения у берегов Гаити погибли 11 человек, более 100 пострадали

Землетрясение у берегов Гаити привело к гибели по меньшей мере 11 человек, сообщает в воскресенье агентство ЭФЭ.

Пострадали более 100 человек, сообщает агентство со ссылкой на представителя правительства Гаити Эдди Джексона Алексиса.

Пострадавшие есть в городах Пор-де-Пе и Гро-Морн, в общине Шансольм и на острове Тортю. Сообщается о разрушенных зданиях.

Информация о пострадавших и погибших еще уточняется, пишет агентство.

По данным агентства, землетрясение ощущалось не только в Гаити, но и в находящейся на этом же острове Доминиканской республике, в том числе в столице страны - Санто Доминго.

Геологическая служба США (USGS) сообщала, что землетрясение магнитудой 5,9 произошло в 20:11 по местному времени (3:11 мск) в 19 км от прибрежного города Пор-де-Пе на северо-западе Гаити. Очаг землетрясения залегал на глубине 11,7 км.

Местные власти не публиковали предупреждение о возможности цунами. Премьер-министр страны Жан Анри Сеан объявил о создании кризисного комитета для координации действий по борьбе с последствиями землетрясения.

В январе 2010 года на Гаити произошло землетрясение магнитудой 7, в результате которого погибли порядка 300 тыс. человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГАИТИ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ЖЕРТВЫ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]