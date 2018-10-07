Нурмагомедова могут лишить титула UFC за потасовку после матча с Макгрегором

Победивший в поединке за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов может быть лишен этого титула за поведение после поединка с ирландцем Конором Макгрегором в Лас-Вегасе (США), заявил президент UFC Дэйна Уайт.

"Не могу гарантировать на 100%, что у Хабиба не отберут чемпионский пояс после случившегося. Мы подчиняемся комиссии Невады, и, уверен, она примет очень жёсткое решение. Хабиб должен переживать не из-за меня, а из-за комиссии. Сегодня присутствовало правительство, и им пришлось в спешке покинуть помещение. Это не здорово. У Хабиба неприятности", - заявил Д.Уайт, которого цитирует Championat.com.

В ходе телетрансляции было видно, как после окончания поединка Х.Нурмагомедов перепрыгнул через ограждение октагона и пошел драться в зрительный зал. Он напал на спарринг-партнера К.Макгрегора Диллона Дэниса. Затем произошло несколько стычек между участниками команд Макгрегора и Нурмагомедова, в частности, боец UFC Зубайра Тухугов напал на ирландца. Охранники смогли разнять их, а К.Макгрегора увели в подтрибунное помещение.

Перед объявлением победителя глава UFC Д.Уайт сказал Х.Нурмагомедову, что не будет вручать ему чемпионский пояс перед публикой, потому что это может спровоцировать новую драку.

Х.Нурмагомедова вывели из зала в сопровождении полиции.

"Правда ли, что арестовали троих людей из окружения Нурмагомедова? Слышал, что арестовали троих. Не знаю, кто это конкретно. Но Макгрегор не стал писать на них заявление, так что их отпустили", - сказал президент UFC.

Также он сообщил, что участникам потасовки после боя будет запрещено выступать в промоушене.

Как сообщалось, российский боец З.Тухугов 27 октября должен был сразиться с Артёмом Лобовым. Ранее А.Лобов участвовал в нападении на автобус Х.Нурмагомедова, З.Тухугов находился среди тех, кто атаковал представителей К.Макгрегора в Лас-Вегасе.

"Будет ли Тухугов биться с Лобовым? Если у людей есть контракты с UFC, им за такое боя не видать", - подчеркнул Д.Уайт.

На послематчевой пресс-конференции Х.Нурмагомедов извинился перед атлетической комиссией за свое поведение: "Я хочу извиниться перед атлетической комиссии. Это - не моя лучшая сторона. Но мы сейчас говорим о том, что я покинул октагон и напал на кого-то. Мы не говорим о том, что делал Макгрегор. Он оскорблял меня, моего отца, религию. Он напал на автобус, разбил его, ранил моих людей".