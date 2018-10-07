В результате стрельбы на Западном берегу реки Иордан погибли два человека

Два человека погибли, один ранен в результате стрельбы в промышленной зоне Баркан на Западном берегу реки Иордан, сообщает в воскресенье газета "Таймс оф Исраэл".
Погибли мужчина и женщина в возрасте около 30 лет, еще одна женщина в возрасте около 50 лет была доставлена в больницу с ранениями средней степени тяжести.
В Армии обороны Израиля инцидент назвали террористической атакой.
Стрелявший скрылся с места происшествия, его ищут израильские военные и службы безопасности.
"Подозреваемый прибыл в промышленную зону и открыл огонь по трем мирным гражданам. Большое число военных израильской армии и сил "Шин-Бет" начали розыск подозреваемого, чья личность известна службам безопасности", - заявили в Армии обороны Израиля.
По данным "Таймс оф Исраэл" нападавший - палестинец в возрасте около 20 лет из города Калькилия.
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