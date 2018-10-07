Нетаньяху заявил о договоренности по встрече с Путиным

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что договорился о встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщает в воскресенье газета "Гаарец".
"Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в воскресенье, что он и российский президент Владимир Путин договорились встретиться в первый раз после того, как российский самолет был сбит над Сирией сирийскими силами", - пишет газета.
Газета уточняет, что такое объявление Б.Нетаньяху сделал на заседании кабинета министров Израиля.
Вечером 17 сентября над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 был сбит российский самолет-разведчик Ил-20, на борту которого находились 15 военнослужащих. Они погибли.
Минобороны РФ возложило вину за крушение российского самолета на ВВС Израиля. Действия израильских летчиков, которые, по мнению российских военных, "подставили" Ил-20 под удар сирийских ПВО Ил-20, в Минобороны РФ назвали преступной халатностью.
В Израиле отрицают вину своих ВВС и полностью возлагают ответственность за инцидент на Дамаск. В Армии обороны Израиля отмечают, что сирийские системы ПВО вели неточный огонь в этом районе, когда израильские самолеты уже покинули зону поражения.
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