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Дальнее зарубежье 07.10.2018 12:51

Нетаньяху заявил о договоренности по встрече с Путиным

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что договорился о встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщает в воскресенье газета "Гаарец".

"Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в воскресенье, что он и российский президент Владимир Путин договорились встретиться в первый раз после того, как российский самолет был сбит над Сирией сирийскими силами", - пишет газета.

Газета уточняет, что такое объявление Б.Нетаньяху сделал на заседании кабинета министров Израиля.

Вечером 17 сентября над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 был сбит российский самолет-разведчик Ил-20, на борту которого находились 15 военнослужащих. Они погибли.

Минобороны РФ возложило вину за крушение российского самолета на ВВС Израиля. Действия израильских летчиков, которые, по мнению российских военных, "подставили" Ил-20 под удар сирийских ПВО Ил-20, в Минобороны РФ назвали преступной халатностью.

В Израиле отрицают вину своих ВВС и полностью возлагают ответственность за инцидент на Дамаск. В Армии обороны Израиля отмечают, что сирийские системы ПВО вели неточный огонь в этом районе, когда израильские самолеты уже покинули зону поражения.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, РОССИЯ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]