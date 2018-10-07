Помпео рассказал о своей встрече с Ким Чен Ыном

Госсекретарь США Майк Помпео в воскресенье завершил визит в КНДР, в ходе которого он встретился с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном.

"У меня была хорошая поездка в Пхеньян для встречи с председателем Кимом. Мы продолжаем достигать прогресса по договоренностям, достигнутым на саммите в Сингапуре", - написал М.Помпео в Twitter.

Свое сообщение американский госсекретарь сопроводил фотографией, на которой он запечатлен с Ким Чен Ыном. М.Помпео также поблагодарил северокорейскую сторону за прием американской делегации.

Встреча М.Помпео и Ким Чен Ына продлилась около двух часов, они вместе пообедали, сообщает газета "Вашингтон пост".

М.Помпео, встретившись с северокорейским лидером, сказал, что он "рад снова видеть" Ким Чен Ына, а затем положил свою руку на плечо лидера КНДР и они оба улыбнулись, пишет газета. Ким Чен Ын, в свою очередь, сообщает "Вашингтон пост", заявил, что он "действительно рад возможности" встретиться с М.Помпео.

"Это очень хороший день, который обещает хорошее будущее для обеих стран", - заявил Ким Чен Ын перед обедом.

Источник в делегации рассказал газете, что поездка М.Помпео в КНДР прошла "лучше, чем в прошлый раз", но добавил, что переговоры с КНДР будут "долгим путем".

В предыдущий раз М.Помпео ездил в Пхеньян в июле, тогда он не встретился с Ким Чен Ыном, а после визита госсекретаря КНДР обвинила США в "бандитских" требованиях по вопросу денуклеаризации.

Ожидалось, что в ходе нынешних переговоров стороны обсудят вопросы денуклеаризации Корейского полуострова, а также возможность второго саммита лидеров США и КНДР. Подробности по темам переговоров М.Помпео и Ким Чен Ына СМИ не сообщали, а официальный представитель госдепа США Хизер Нойерт заявила, что М.Помпео хотел бы рассказать подробности разговора президенту США Дональду Трампу перед тем, как выступать перед прессой.

После визита в КНДР М.Помпео прибыл в Сеул, где он проведет встречу с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и главой МИД Кан Гён Хва, которым он расскажет об итогах поездки в КНДР. Затем американский госсекретарь направится в Пекин, где у него также пройдут встречи на высоком уровне.

Поездка в Пхеньян стала четвертой для М.Помпео, впервые он побывал в КНДР в апреле 2018 года в должности главы ЦРУ.