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Спорт 07.10.2018 17:34

Макгрегор ждет реванша с Нурмагомедовым

Боец ММА Конор Макгрегор заявил, что готов снова сразиться с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

"Хороший удар. Жду реванша", - написал К.Макгрегор на своей странице в Твиттере, разместив под записью фото с Х.Нурмагомедовым, подошедшим к нему после боя.

Ранее Х.Нурмагомедов защитил свой титул в UFC, победив К.Макгрегора. Поединок прошел в Лас-Вегасе (США).

После окончания боя Х.Нурмагомедов перепрыгнул через ограждение октагона и пошел драться в зрительный зал. Он напал на спарринг-партнера К.Макгрегора Диллона Дэниса. Затем произошло несколько стычек между участниками команд К.Макгрегора и Х.Нурмагомедова, в частности, боец UFC Зубайра Тухугов напал на ирландца. Охранники смогли разнять их, а К.Макгрегора увели в подтрибунное помещение.

На послематчевой пресс-конференции Х.Нурмагомедов извинился за свое поведение: "Я хочу извиниться перед атлетической комиссии. Это - не моя лучшая сторона".

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Тэги: МИР, ММА, МАКГРЕГОР, ВЫЗОВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]