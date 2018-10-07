Макгрегор ждет реванша с Нурмагомедовым

Боец ММА Конор Макгрегор заявил, что готов снова сразиться с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
"Хороший удар. Жду реванша", - написал К.Макгрегор на своей странице в Твиттере, разместив под записью фото с Х.Нурмагомедовым, подошедшим к нему после боя.
Ранее Х.Нурмагомедов защитил свой титул в UFC, победив К.Макгрегора. Поединок прошел в Лас-Вегасе (США).
После окончания боя Х.Нурмагомедов перепрыгнул через ограждение октагона и пошел драться в зрительный зал. Он напал на спарринг-партнера К.Макгрегора Диллона Дэниса. Затем произошло несколько стычек между участниками команд К.Макгрегора и Х.Нурмагомедова, в частности, боец UFC Зубайра Тухугов напал на ирландца. Охранники смогли разнять их, а К.Макгрегора увели в подтрибунное помещение.
На послематчевой пресс-конференции Х.Нурмагомедов извинился за свое поведение: "Я хочу извиниться перед атлетической комиссии. Это - не моя лучшая сторона".
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