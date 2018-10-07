Более 700 человек борются с пожаром в португальском национальном парке

На борьбу с огнем в португальском национальном природном парке Синтра-Кашкайш брошено более 700 пожарных, сообщает в воскресенье агентство "Ассошиэйтед пресс".
Пожар начался в ночь на воскресенье, от него пострадали 17 пожарных и один гражданский, рассказал представитель португальского агентства по гражданской защите Андрэ Фернандес. С территории, прилегающей к зоне пожара, эвакуированы порядка 350 человек - среди них местные жители и посетители кемпингов.
В тушении пожара принимает участие наземная техника, а также авиация.
Природный парк расположен недалеко от столицы Португалии - Лиссабона, возгорание произошло примерно в 40 км от города.
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