Более 700 человек борются с пожаром в португальском национальном парке

На борьбу с огнем в португальском национальном природном парке Синтра-Кашкайш брошено более 700 пожарных, сообщает в воскресенье агентство "Ассошиэйтед пресс".

Пожар начался в ночь на воскресенье, от него пострадали 17 пожарных и один гражданский, рассказал представитель португальского агентства по гражданской защите Андрэ Фернандес. С территории, прилегающей к зоне пожара, эвакуированы порядка 350 человек - среди них местные жители и посетители кемпингов.

В тушении пожара принимает участие наземная техника, а также авиация.

Природный парк расположен недалеко от столицы Португалии - Лиссабона, возгорание произошло примерно в 40 км от города.