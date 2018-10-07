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Дальнее зарубежье 07.10.2018 15:17

Более 700 человек борются с пожаром в португальском национальном парке

На борьбу с огнем в португальском национальном природном парке Синтра-Кашкайш брошено более 700 пожарных, сообщает в воскресенье агентство "Ассошиэйтед пресс".

Пожар начался в ночь на воскресенье, от него пострадали 17 пожарных и один гражданский, рассказал представитель португальского агентства по гражданской защите Андрэ Фернандес. С территории, прилегающей к зоне пожара, эвакуированы порядка 350 человек - среди них местные жители и посетители кемпингов.

В тушении пожара принимает участие наземная техника, а также авиация.

Природный парк расположен недалеко от столицы Португалии - Лиссабона, возгорание произошло примерно в 40 км от города.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПОРТУГАЛИЯ, ПОЖАР, НАЦПАРК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]