Беспорядки произошли в одной из омских колоний

Несколько десятков заключенных омской исправительной колонии №6, спровоцировали беспорядки, сообщила агентству "Интерфакс-Сибирь" пресс-секретарь УФСИН России по Омской области Светлана Плотникова.
"Сейчас круг лиц (устроивших драку - ИФ) определяется. Их несколько десятков человек. Они попытались склонить на свою сторону других осужденных, чтобы их поддержали, но те не согласились, и между ними завязался конфликт", - сказала С.Плотникова.
По ее словам, "группа отрицательно настроенных осужденных" требует послабления режима; всем, кто пострадал, оказана медицинская помощь.
Также она отметила, что в данный момент руководство регионального управления, начальник подразделения и сотрудники прокуратуры ведут переговоры с осужденными. Инициаторы драки пока сохраняют свою позицию.
По словам С.Плотниковой, это чрезвычайная ситуация для подразделения, поэтому введен соответствующий режим: территория колонии оцеплена, движение транспорта частично ограничено.
"Сейчас принимается решение о дальнейших действиях", - добавила она.
Ильхам Алиев поздравил по телефону Владимира Путина с днем рождения
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Войска химзащиты Азербайджана переведены на осенне-зимний период эксплуатации вооружения
Nord Stream 2 в водах ФРГ строят уже два трубоукладчика, работы на национальном участке завершатся в 2018г
NOC обсудила с Татнефтью возможность возобновления работы в Ливии
Brent сократила снижение до $84,5 за баррель, дорожает по итогам недели
Макгрегор ждет реванша с Нурмагомедовым
Разработанный новосибирскими учеными биосенсор определяет различные виды рака и вирус Эбола
Нурмагомедова могут лишить титула UFC за потасовку после матча с Макгрегором
Президент Алиев выделил более 21 млн манатов на замену кровли многоквартирных домов в Азербайджане
ЕС выделяет свыше 13 млн евро на развитие регионов Азербайджана
Большинство британских министров выступают за заключение торгового соглашения с ЕС
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
ВТБ (Азербайджан) запустил услугу Pin Set для держателей пластиковых карт
В Баку проходит Международный форум «Образование в диалоге культур: мир русской школы»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»