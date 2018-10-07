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СНГ 07.10.2018 17:59

Беспорядки произошли в одной из омских колоний

Несколько десятков заключенных омской исправительной колонии №6, спровоцировали беспорядки, сообщила агентству "Интерфакс-Сибирь" пресс-секретарь УФСИН России по Омской области Светлана Плотникова.

"Сейчас круг лиц (устроивших драку - ИФ) определяется. Их несколько десятков человек. Они попытались склонить на свою сторону других осужденных, чтобы их поддержали, но те не согласились, и между ними завязался конфликт", - сказала С.Плотникова.

По ее словам, "группа отрицательно настроенных осужденных" требует послабления режима; всем, кто пострадал, оказана медицинская помощь.

Также она отметила, что в данный момент руководство регионального управления, начальник подразделения и сотрудники прокуратуры ведут переговоры с осужденными. Инициаторы драки пока сохраняют свою позицию.

По словам С.Плотниковой, это чрезвычайная ситуация для подразделения, поэтому введен соответствующий режим: территория колонии оцеплена, движение транспорта частично ограничено.

"Сейчас принимается решение о дальнейших действиях", - добавила она.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ОМСК, КОЛОНИЯ, ДРАКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]