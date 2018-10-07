В Бразилии стартовали всеобщие выборы

В Бразилии открылись избирательные участки, в ходе выборов граждане страны определят нового президента и вице-президента страны, состав Национального конгресса (парламента), губернаторов и вице-губернаторов, сообщает в воскресенье телеканал Би-би-си.

Правом голоса обладают порядка 150 млн граждан Бразилии.

Основное внимание приковано, в частности, к выборам главы государства. За этот пост борются 13 кандидатов, наиболее популярные среди них: кандидат Социал-либеральной партии Бразилии Жаир Болсонару, представитель Партии трудящихся, бывший мэр Сан-Паулу Фернанду Аддад, кандидат от Демократической рабочей партии Бразилии Сиру Гомес, представитель Бразильской социал-демократической партии, известный бразильцам как экс-губернатор штата Сан-Паулу, Жералду Алкмин и кандидат "зеленых" Марина Силва, участвующая в выборах в третий раз.

Если по итогам голосования 7 октября ни одному из кандидатов не удастся получить поддержку более 50% бразильцев, то 28 октября состоится второй тур выборов президента. По данным последних опросов, с высокой вероятностью в него пройдут ультраправый кандидат Ж.Болсонару и левый кандидат Ф.Аддад.