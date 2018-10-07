Консультации по кандидату на пост премьера Латвии начнутся в течение двух недель после выборов в сейм - президент Вейонис

Президент Латвии Раймонд Вейонис планирует в течение двух недель после выборов в сейм начать консультации по кандидату на пост премьер-министра страны, сообщили в воскресенье агентству BNS в президентской канцелярии.

Р.Вейонис надеется, что за эти две недели политические партии придут к единому мнению в интересах всего общества.

Президент ожидает от нового премьера выполнения прежних задач - это неизменность внешнеполитического курса и продолжение укрепления безопасности Латвии, готовность составить сбалансированный госбюджет и продолжать важные для общества реформы, а также укреплять правопорядок. Важно, чтобы новое правительство было в состоянии принимать решения, подчеркнул Вейонис.

По мнению латвийского лидера, с учетом сравнительного большого числа избранных в сейм политических партий и раздробленного состава парламента, формирование правительства будет сложным. По его словам, важно, чтобы теперь партии сумели отложить в сторону высказанные в предвыборный период взаимные обвинения и упреки и оценили приоритеты в соответствии со своими программами, над выполнением которых они хотят работать вместе с избранными партнерами.

Низкую активность избирателей на прошедших 6 октября выборах Р.Вейонис связывает с недоверием к политическим процессам в стране в целом и с тем, что политики мало разъясняли обществу свои решения и действия.

По итогам подсчета голосов со всех избирательных участков на парламентских выборах в Латвии, больше всего голосов получила партия "Согласие" - 19,91% (лидер - мэр Риги Нил Ушаков - ИФ), свидетельствуют предварительные данные Центризбиркома, обнародованные в воскресенье.

Второе место с 14,06% голосов избирателей занимает "KPV LV", третье - Новая консервативная партия (НКП) с 13,6%.

На четвертом месте по количеству голосов - объединение партий "Для развития/За!" (12,04%), на пятом - национальное объединение "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) (11,03%), на шестом - Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) (9,96%).

С 6,67% голосов в Сейм проходит также "Новое Единство". Остальные партии не преодолели необходимый для прохождения в парламент пятипроцентный барьер.

Остальные партии не преодолели необходимый для прохождения в парламент пятипроцентный барьер.