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Дальнее зарубежье 08.10.2018 01:46

Глава Интерпола подал в отставку

Президент Интерпола Мэн Хунвэй подал в отставку, говорится в заявлении Интерпола.

"Сегодня генеральный секретариат Интерпола в Лионе, Франции, получил заявление об отставке Мэна Хунвэя с должности президента Интерпола, немедленно вступающее в силу", - говорится в сообщении Интерпола.

Исполняющим обязанности руководителя организации стал старший вице-президент Ким Чон Ян.

Нового президента на срок два года до окончания мандата Интерпол изберет в конце ноября.

Ранее источники газеты "Монд" сообщили, что Мэн Хунвэй находится в Пекине под стражей. Как утверждает издание, задержание Мэн Хунвэя, чье местонахождение содержится в тайне, связано с борьбой за влияние в китайских правящих кругах.

Затем центральная комиссия Компартии Китая по проверке дисциплины сообщила, что в отношении Мэн Хунвэя проводится расследование в связи с нарушением закона.

О пропаже Мэн Хунвэя заявила его супруга. Она утверждает, что муж не выходил на связь с 29 сентября. Также она заявила, что некоторое время назад получала угрозы через социальные сети, а также по телефону.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ИНТЕРПОЛ, ГЛАВА, ОТСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]