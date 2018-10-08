Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9567 RUR   0.0254 GBR   2.2118 TRY   0.2752

Цена на нефть

    $/bbl WTI   74.33 Brent   84.58

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 21° Завтра 14° 22° 10 Окт 14° 22° 11 Окт 14° 22°

Дальнее зарубежье 08.10.2018 09:03

Ким Чен Ын на встрече с Помпео пригласил инспекторов проверить факт ликвидации ядерного полигона в КНДР - госдеп

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе переговоров с госсекретарём США Майком Помпео заявил, что приглашает иностранных инспекторов удостовериться, что северокорейская сторона действительно ликвидировала ядерный полигон Пунгери, сообщает в воскресенье госдеп.

"Ким Чен Ын пригласил инспекторов посетить Пунгери и подтвердить, что полигон безвозвратно уничтожен", - отметила в заявлении представитель госдепартамента США Хизер Нойерт. Она не уточняет, идёт ли речь о международной группе специалистов или же об экспертах из США.

Она также сообщила, что на встрече обсуждался и вопрос организации новой встречи Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом. Участники переговоров, как подчеркнула Х.Нойерт "уточнили, какие могут быть варианты места и времени следующего саммита".

"Президент Трамп рассчитывает укрепить сложившиеся с Ким Чен Ыном доверительные отношения и ожидает скорой встречи с ним", - говорится в заявлении.

Госдеп также поясняет, что М.Помпео в КНДР обсудил и то, как выполнить задачи, определённые лидерами США и Северной Кореи на их первом саммите.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, КНДР, АТОМ


Похожие новости


Президент США сообщил о двух "невероятных" письмах от лидера КНДР Встреча Трампа и Ким Чен Ына может состояться в октябре, но, более вероятно, позднее - Помпео Президент Южной Кореи считает необходимым присутствие войск США на полуострове и после подписания мирного договора с КНДР Президент Южной Кореи передал Трампу послание от Ким Чен Ына Помпео рассчитывает посетить Пхеньян до конца года Трамп анонсировал в ООН "довольно скорую" встречу с Ким Чен Ыном - СМИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]