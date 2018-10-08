Ким Чен Ын на встрече с Помпео пригласил инспекторов проверить факт ликвидации ядерного полигона в КНДР - госдеп

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе переговоров с госсекретарём США Майком Помпео заявил, что приглашает иностранных инспекторов удостовериться, что северокорейская сторона действительно ликвидировала ядерный полигон Пунгери, сообщает в воскресенье госдеп.
"Ким Чен Ын пригласил инспекторов посетить Пунгери и подтвердить, что полигон безвозвратно уничтожен", - отметила в заявлении представитель госдепартамента США Хизер Нойерт. Она не уточняет, идёт ли речь о международной группе специалистов или же об экспертах из США.
Она также сообщила, что на встрече обсуждался и вопрос организации новой встречи Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом. Участники переговоров, как подчеркнула Х.Нойерт "уточнили, какие могут быть варианты места и времени следующего саммита".
"Президент Трамп рассчитывает укрепить сложившиеся с Ким Чен Ыном доверительные отношения и ожидает скорой встречи с ним", - говорится в заявлении.
Госдеп также поясняет, что М.Помпео в КНДР обсудил и то, как выполнить задачи, определённые лидерами США и Северной Кореи на их первом саммите.
Ильхам Алиев поздравил по телефону Владимира Путина с днем рождения
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Войска химзащиты Азербайджана переведены на осенне-зимний период эксплуатации вооружения
Nord Stream 2 в водах ФРГ строят уже два трубоукладчика, работы на национальном участке завершатся в 2018г
NOC обсудила с Татнефтью возможность возобновления работы в Ливии
Brent сократила снижение до $84,5 за баррель, дорожает по итогам недели
Макгрегор ждет реванша с Нурмагомедовым
Разработанный новосибирскими учеными биосенсор определяет различные виды рака и вирус Эбола
Нурмагомедова могут лишить титула UFC за потасовку после матча с Макгрегором
Президент Алиев выделил более 21 млн манатов на замену кровли многоквартирных домов в Азербайджане
ЕС выделяет свыше 13 млн евро на развитие регионов Азербайджана
Большинство британских министров выступают за заключение торгового соглашения с ЕС
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
ВТБ (Азербайджан) запустил услугу Pin Set для держателей пластиковых карт
В Баку проходит Международный форум «Образование в диалоге культур: мир русской школы»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»