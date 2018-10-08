Сумгайытский технопарк начал экспорт кабельной продукции в Кыргызстан

Сумгайытский технопарк (STP) впервые начал экспорт в Кыргызстан электрических кабелей напряжением 110-кВ, говорится в сообщении STP.
«STP 4 октября отправил на экспорт в Кыргызстан 4 грузовых автомобиля с электрокабелями общей длиной 2,384 тыс. метров. Покупателем продукции выступает кыргызская компания Elektrosila. В целом, заказ предусматривает поставку 7,14 тыс. метров кабеля напряжением 110-кВ. Поставки будут осуществлены в два этапа», - отмечается в сообщении.
По данным STP, кабели будут использованы в рамках проекта строительства новой теплоэлектростанции и прокладки линий электропередачи для энергоснабжения центральных районов Бишкека.
«В целом, кабельный завод Сумгайытского технопарка заключил договора по экспорту готовой продукции в Грузию, Казахстан, Таджикистан и Кыргызстан. В перспективе предприятие планирует расширить объем операций на рынке Средней Азии, и войти на рынки Западной Европы и Африки», - подчеркивается в информации.
Как сообщалось, кабельный завод STP оснащен оборудованием германского производства и производит кабели напряжением до 500-кВ.
Сумгайытский технопарк входит в структуру компании Azenco, которая занимается строительством объектов в сфере энергетики. Площадь парка составляет 250 га.
На территории STP действует 14 предприятий, 18 производственных площадок.
Создание Сумгайытского технопарка направлено на реализацию крупных инфраструктурных проектов в промышленном секторе Азербайджана.
Н.Аббасова
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»