В ноябре в Тбилиси пройдет 8- Международный Caspian Energy Forum Квемо Картли

Проведение8-го Международного Caspian Energy Forum Квемо Картлив Тбилиси стала главной темой встречи Губернатора региона Квемо Картли Шота Рехвиашвили cпервым заместителем председателя и главного исполнительного директора Caspian European Club Тельмана Алиева.

" Мы приветствуемидею налаживания более тесного контакта между компаниями членами Caspian European Club с регионом Квемо Картлии готовы оказать полноценную поддержку в данном вопросе", - заявил Шота Рехвиашвили. По словам Губернатора, Caspian Energy Forum Kвемо Kартли заложит основу долгосрочного, двустороннего, взаимовыгодного и плодотворного сотрудничества между регионом Квемо Картли и Caspian European Club, объединяющего более 5000 компаний из 70 стран мира.

Одной из ключевых темдвухдневного Caspian Energy Forum Kвемо Kартлибудет активное развитиесельского хозяйства и туризма в данном регионе. В первый день пройдут пленарные сессии с участием членов Правительства Грузии и бизнесменов. На второй день состоится тур по региону Квемо Картли с целью ознакомленияпредпринимателейс инвестиционными возможностями региона и уже с функционирующими предприятиями.

В рамках подготовки к форуму также состоялись консультации с заместителем министра экономики и устойчивого развития Грузии Генадием Арвеладзе, главой Национальной администрации туризма при Министерстве экономики и устойчивого развития Грузии Гиоргием Чоковадзе, а также с двумя заместителями министра окружающей среды и сельского хозяйства Грузии - Георгием Ханишвили и Нино Тандилашвили.

По словам Тельмана Алиева, компании-члены Caspian European Club проявляют большой интерес к Грузии и, в частности,к региону Квемо Картли. Мы постараемся приложить максимальные усилия для привлечения частных инвесторов в сельско-хозяйственный и туристический сектор региона Квемо Картли.

В рамках встречи также были обсуждены вопросы, связанные с деятельностью компании Caspian Energy Georgia LLC, представляющая интересы Caspian European Club, Caspian American Club, Caspian Asian Clubи Caspian Energy International Media Group.

Тельман Алиев поблагодарил Губернатора региона Квемо Картли Шота Рехвиашвилии Чревычайного и Полномочного Посла Азербайджанской Республики в Грузии Дурсуна Гасанова за активное участие и поддержку предстоящего совместного форума.

Caspian European Club, объединяющий в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций из 70 стран мира, был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в Каспийско-Черноморском регионе и активном участии Caspian Energy International Media Group.

24 декабря 2016 года был создан Caspian American Club, а 26 января 2018 года - Caspian Asian Club, которые в течение двух лет управляются членами правления Caspian European Club. Все компании, выступающие в Caspian European Club автоматически считаются членами Caspian American Club, Caspian Asian Club и наоборот.