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СНГ 08.10.2018 12:05

В мэрии Кишинева сообщают о четырех погибших при взрыве в многоэтажном доме

Количество жертв взрыва в многоэтажном доме в Кишиневе увеличилось до четырех человек, сообщил вице-мэр Кишинева Нестор Грозаву на экстренном заседании Кишиневского муниципального совета в понедельник утром.

"Утром в понедельник под завалами было найдено тело еще одной погибшей женщины в результате взрыва. Таким образом, число погибших составило четыре человека", - сказал Н.Грозаву.

По его словам, разбор завалов начался только через сутки после взрыва - в воскресенье вечером.

"Это связано с тем, что существовала опасность обвала стен. В течение суток спасатели укрепляли стены с 1 по 13 этаж, а уже затем приступили к разбору завалов обрушенных квартир, расположенных с 14-го по 17-й этажи. В воскресенье вечером из-под завалов было извлечено тело 30-летней женщины и ее четырехлетнего сына. Еще один мужчина в возрасте 77 лет скончался в больнице в ночь на воскресенье", - сказал вице-мэр.

Он отметил также, что медицинская помощь была оказана около 20 человек. Из них двое остаются в больнице - это хозяйка квартиры, в которой произошел взрыв, и спасатель, пострадавший в результате падения бетонной плиты при проведении спасательных работ. Женщина находится в тяжелом состоянии, спасатель - в состоянии средней тяжести, его жизни ничего не угрожает.

Н.Грозаву сообщил, что в результате взрыва были полностью разрушены четыре квартиры, еще четыре пострадали частично.

Генеральная прокуратура сообщила в понедельник, что возбудила уголовное дело по факту взрыва. Согласно сообщению, дело возбуждено по статье "Непредумышленное убийство".

По данным надзорного ведомства, если будет установлено, что хозяева квартиры нарушили правила эксплуатации, они могут быть осуждены на срок до шести лет.

Ранее сообщалось, что взрыв в многоэтажном доме на Московском проспекте произошел поздно вечером в субботу. В результате взрыва разрушены перекрытия с 14-го по 16-й этаж, квартиры на этих этажах остались без наружной стены.

Предположительно, в квартире на 16-м этаже взорвался газовый баллон. Он был найден спасателями, вентиль баллона был открыт. Некоторые жильцы пользовались баллонами, так как высотные дома не подключены к газу.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, КИШИНЕВ, ВЗРЫВ, ЖЕРТВЫ


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