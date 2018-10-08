Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9571 RUR   0.0255 GBR   2.229 TRY   0.2768

Цена на нефть

    $/bbl WTI   74.33 Brent   84.58

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 21° Завтра 15° 22° 10 Окт 14° 22° 11 Окт 14° 22°

Регион 08.10.2018 12:17

Премьер Армении настаивает на проведении парламентских выборов в декабре, размышляет над сценарием без своей отставки

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в понедельник, что не отказывается от намерения провести внеочередные парламентские выборы в декабре и намерен заручиться поддержкой лидера партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна.

Н.Пашинян также отметил, что намерен обдумать сценарий проведения выборов без своей отставки, чтобы не идти "против народа".

"Я пока не решил. Если по мне, то я бы уже ушел в отставку. Но со стороны народа есть острая реакция против моей отставки. И над этим сценарием мы детально подумаем. Но, однозначно, в декабре будут внеочередные парламентские выборы", - сказал премьер-министр журналистам в понедельник.

Глава правительства отметил, что парламент Армении сформирован с фальсификациями и назвал Республиканскую партию во главе с экс-президентом Сержем Саргсяном своим главным политическим противником.

"Если народ решит, что эта власть должна уйти, то она должна уйти. Себя я считаю гарантом этого процесса", - сказал Н.Пашинян.

Он добавил, что встречался с председателем партии "Процветающая Армения", одним из крупнейших армянских предпринимателей Гагиком Царукяном.

"Сегодня мы встретимся еще раз. По сути, он не против проведения выборов в декабре. В Париже я встречался с представителями партии "Дашнакцутюн". Необходимо перейти от баррикадного режима к режиму повседневной работы и конкретным результатам", - сказал премьер Армении.

Отвечая на вопрос журналистов о возможности избрания парламентом нового премьера в случае его отставки и получения контроля над силовыми ведомствами, Н.Пашинян заявил: "Если это так, то они (Республиканская партия - ИФ) продолжают не понимать политическую ситуацию. Если есть сила, которая будет вносить напряженность в политическую ситуацию, создавать проблемы, то народ найдет путь, чтобы ликвидировать эту проблему".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, ВЫБОРЫ, ПРЕМЬЕР, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


Внеочередные парламентские выборы в Армении станут фарсом – российский политолог Пашинян ведет переговоры в парламенте с партиями-самоубийцами Партия "Дашнакцутюн" против проведения выборов в Армении до конца года Республиканская партия Армении предлагает провести парламентские выборы в мае 2019 года Пашинян настаивает на проведении внеочередных выборов в парламент Армении через два месяца Внеочередные выборы в парламент Армении должны пройти в декабре - Пашинян

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]