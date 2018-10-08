Премьер Армении настаивает на проведении парламентских выборов в декабре, размышляет над сценарием без своей отставки

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в понедельник, что не отказывается от намерения провести внеочередные парламентские выборы в декабре и намерен заручиться поддержкой лидера партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна.

Н.Пашинян также отметил, что намерен обдумать сценарий проведения выборов без своей отставки, чтобы не идти "против народа".

"Я пока не решил. Если по мне, то я бы уже ушел в отставку. Но со стороны народа есть острая реакция против моей отставки. И над этим сценарием мы детально подумаем. Но, однозначно, в декабре будут внеочередные парламентские выборы", - сказал премьер-министр журналистам в понедельник.

Глава правительства отметил, что парламент Армении сформирован с фальсификациями и назвал Республиканскую партию во главе с экс-президентом Сержем Саргсяном своим главным политическим противником.

"Если народ решит, что эта власть должна уйти, то она должна уйти. Себя я считаю гарантом этого процесса", - сказал Н.Пашинян.

Он добавил, что встречался с председателем партии "Процветающая Армения", одним из крупнейших армянских предпринимателей Гагиком Царукяном.

"Сегодня мы встретимся еще раз. По сути, он не против проведения выборов в декабре. В Париже я встречался с представителями партии "Дашнакцутюн". Необходимо перейти от баррикадного режима к режиму повседневной работы и конкретным результатам", - сказал премьер Армении.

Отвечая на вопрос журналистов о возможности избрания парламентом нового премьера в случае его отставки и получения контроля над силовыми ведомствами, Н.Пашинян заявил: "Если это так, то они (Республиканская партия - ИФ) продолжают не понимать политическую ситуацию. Если есть сила, которая будет вносить напряженность в политическую ситуацию, создавать проблемы, то народ найдет путь, чтобы ликвидировать эту проблему".