Микроавтобус перевернулся в Баку, пострадали 6 человек - Минздрав

Микроавтобус перевернулся в понедельник в Гарадагском районе Баку, пострадали шесть человек, сообщила агентству «Интерфакс-Азербайджан» сотрудница пресс-службы Министерства здравоохранения Азербайджана Сафая Ахмедова.

«Шесть человек, в том числе две женщины, пострадали в результате ДТП с участием микроавтобуса в Гарадагском районе Баку. Все они госпитализированы», - сказала она.

По предварительным данным, микроавтобус перевернулся из-за того, что лопнуло одно из его колес.

«Пятеро пострадавших помещены в Городскую клиническую больницу №1 (Семашко), еще один – в Республиканскую больницу», - отметила С.Ахмедова.

По ее словам, состояние некоторых пострадавших характеризуется как тяжелое.

Р.Бабаев