Микроавтобус перевернулся в Баку, пострадали 6 человек - Минздрав

Микроавтобус перевернулся в понедельник в Гарадагском районе Баку, пострадали шесть человек, сообщила агентству «Интерфакс-Азербайджан» сотрудница пресс-службы Министерства здравоохранения Азербайджана Сафая Ахмедова.
«Шесть человек, в том числе две женщины, пострадали в результате ДТП с участием микроавтобуса в Гарадагском районе Баку. Все они госпитализированы», - сказала она.
По предварительным данным, микроавтобус перевернулся из-за того, что лопнуло одно из его колес.
«Пятеро пострадавших помещены в Городскую клиническую больницу №1 (Семашко), еще один – в Республиканскую больницу», - отметила С.Ахмедова.
По ее словам, состояние некоторых пострадавших характеризуется как тяжелое.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»