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Происшествия 08.10.2018 12:18

Микроавтобус перевернулся в Баку, пострадали 6 человек - Минздрав

Микроавтобус перевернулся в понедельник в Гарадагском районе Баку, пострадали шесть человек, сообщила агентству «Интерфакс-Азербайджан» сотрудница пресс-службы Министерства здравоохранения Азербайджана Сафая Ахмедова.

«Шесть человек, в том числе две женщины, пострадали в результате ДТП с участием микроавтобуса в Гарадагском районе Баку. Все они госпитализированы», - сказала она.

По предварительным данным, микроавтобус перевернулся из-за того, что лопнуло одно из его колес.

«Пятеро пострадавших помещены в Городскую клиническую больницу №1 (Семашко), еще один – в Республиканскую больницу», - отметила С.Ахмедова.

По ее словам, состояние некоторых пострадавших характеризуется как тяжелое.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРОИСШЕСТВИЕ, ДТП, МИКРОАВТОБУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]