Ford начинает реорганизацию штата, сократит число сотрудников по всему миру

Американский автопроизводитель Ford Motor Co. информировал своих сотрудников о планируемой реорганизации, которая приведет к сокращению числа рабочих мест.
Эти меры входят в более широкий план главного исполнительного директора компании Джима Хэккета по снижению расходов для увеличения прибыли и восстановления котировок акций, сообщает Dow Jones.
Ford находится "на ранней стадии реорганизации штата по всему миру", говорится в сообщении компании. При этом не уточняется, какое количество человек могут затронуть эти действия.
Во втором по размеру продаж автопроизводителе США работает около 70 тыс. сотрудников.
Решение о сокращении штата должно быть принято ко второму кварталу 2019 года, заявил представитель компании.
Котировки акций автопроизводителя с начала текущего года упали на 27%. По итогам торгов в пятницу они снизились на 0,3%.
Ford Motor Company создана в 1903 году, вышла на открытый рынок в 1956 году. Ее штаб-квартира находится в Дирборне, штат Мичиган. У компании 62 завода по всему миру, на которых работают около 203 тыс. человек. Помимо легковых и грузовых автомобилей и автобусов под маркой Ford, которые продаются по всему миру, в портфель концерна входят бренды Lincoln (преимущественно Северная Америка и Ближний Восток) и Troller (Бразилия).
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»