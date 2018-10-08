Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9571 RUR   0.0255 GBR   2.229 TRY   0.2768

Цена на нефть

    $/bbl WTI   74.33 Brent   84.58

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 21° Завтра 15° 22° 10 Окт 14° 22° 11 Окт 14° 22°

Дальнее зарубежье 08.10.2018 12:26

Ford начинает реорганизацию штата, сократит число сотрудников по всему миру

Американский автопроизводитель Ford Motor Co. информировал своих сотрудников о планируемой реорганизации, которая приведет к сокращению числа рабочих мест.

Эти меры входят в более широкий план главного исполнительного директора компании Джима Хэккета по снижению расходов для увеличения прибыли и восстановления котировок акций, сообщает Dow Jones.

Ford находится "на ранней стадии реорганизации штата по всему миру", говорится в сообщении компании. При этом не уточняется, какое количество человек могут затронуть эти действия.

Во втором по размеру продаж автопроизводителе США работает около 70 тыс. сотрудников.

Решение о сокращении штата должно быть принято ко второму кварталу 2019 года, заявил представитель компании.

Котировки акций автопроизводителя с начала текущего года упали на 27%. По итогам торгов в пятницу они снизились на 0,3%.

Ford Motor Company создана в 1903 году, вышла на открытый рынок в 1956 году. Ее штаб-квартира находится в Дирборне, штат Мичиган. У компании 62 завода по всему миру, на которых работают около 203 тыс. человек. Помимо легковых и грузовых автомобилей и автобусов под маркой Ford, которые продаются по всему миру, в портфель концерна входят бренды Lincoln (преимущественно Северная Америка и Ближний Восток) и Troller (Бразилия).

Семья Форд владеет 1% акций компании, но при этом ее члены контролируют 40% прав голоса через специальные акции категории В.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЬ, ШТАТ, СОКРАЩЕНИЕ


Похожие новости


В американский суд подан иск к BMW из-за "дизельного скандала"

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]