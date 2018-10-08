Таможенники Азербайджана пресекли попытку незаконного вывоза гражданином Грузии более $16 тыс.

Таможенные органы Азербайджана предотвратили попытку вывоза из Азербайджана крупной суммы иностранной валюты, говорится в сообщении Государственного таможенного комитета республики (ГТК).

«На таможенном посту «Мазым-чай» (на западе Азербайджана–ИФ-Аз) был проведен осмотр грузового автомобиля «DAF», управляемого гражданином Грузии. В результате, в кабине автомобиля был обнаружен спрятанный в месте, предназначенном для радиомагнитофона, бумажный сверток с денежными купюрами», - отмечается в информации.

По данным ГТК, несмотря на то, что данный гражданин в декларации указал наличие у него только $1 тыс., в найденном у него свертке были обнаружены незадекларированные купюры общим достоинством в $16,085 тыс.

По факту ведется расследование.

Н.Аббасова