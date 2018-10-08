Таможенники Азербайджана пресекли попытку незаконного вывоза гражданином Грузии более $16 тыс.

Таможенные органы Азербайджана предотвратили попытку вывоза из Азербайджана крупной суммы иностранной валюты, говорится в сообщении Государственного таможенного комитета республики (ГТК).
«На таможенном посту «Мазым-чай» (на западе Азербайджана–ИФ-Аз) был проведен осмотр грузового автомобиля «DAF», управляемого гражданином Грузии. В результате, в кабине автомобиля был обнаружен спрятанный в месте, предназначенном для радиомагнитофона, бумажный сверток с денежными купюрами», - отмечается в информации.
По данным ГТК, несмотря на то, что данный гражданин в декларации указал наличие у него только $1 тыс., в найденном у него свертке были обнаружены незадекларированные купюры общим достоинством в $16,085 тыс.
По факту ведется расследование.
Н.Аббасова
Баку оказал финпомощь в размере $50 тыс. Джакарте для ликвидации последствий землетрясения на острове Ломбок – МИД Азербайджана
Баку внесет в «черный список» группу гражданок РФ за незаконное посещение Нагорного Карабаха - МИД Азербайджана
Отделения парашютистов ВС Азербайджана совершенствуют боевые навыки
Украина в январе-сентябре импортировала из Азербайджана нефти более, чем на $300 млн
ЦБ Азербайджана на депозитном аукционе привлек 350 млн манатов при предложении свыше 1,1 млрд манатов
Сумгайытский технопарк начал экспорт кабельной продукции в Кыргызстан
Азеригаз газифицировал в январе-сентябре более 70 населенных пунктов
Президент Алиев выделил более 21 млн манатов на замену кровли многоквартирных домов в Азербайджане
ЕС выделяет свыше 13 млн евро на развитие регионов Азербайджана
Глава МИД Италии сообщил о планах проведения до конца года заседание российско-итальянской межправкомиссии
Умеренная сирийская оппозиция приступила к выводу тяжелых вооружений из Идлиба - СМИ
Самвел Майрапетян, один из крупнейших предпринимателей Армении, задержан Специальной следственной службой
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
В ноябре в Тбилиси пройдет 8- Международный Caspian Energy Forum Квемо Картли
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»