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Происшествия 08.10.2018 12:26

Таможенники Азербайджана пресекли попытку незаконного вывоза гражданином Грузии более $16 тыс.

Таможенные органы Азербайджана предотвратили попытку вывоза из Азербайджана крупной суммы иностранной валюты, говорится в сообщении Государственного таможенного комитета республики (ГТК).

«На таможенном посту «Мазым-чай» (на западе Азербайджана–ИФ-Аз) был проведен осмотр грузового автомобиля «DAF», управляемого гражданином Грузии. В результате, в кабине автомобиля был обнаружен спрятанный в месте, предназначенном для радиомагнитофона, бумажный сверток с денежными купюрами», - отмечается в информации.

По данным ГТК, несмотря на то, что данный гражданин в декларации указал наличие у него только $1 тыс., в найденном у него свертке были обнаружены незадекларированные купюры общим достоинством в $16,085 тыс.

По факту ведется расследование.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ТАМОЖНЯ, ВАЛЮТА, КОНТРАБАНДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]