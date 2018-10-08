Премьер Белоруссии и посол РФ перед встречей президентов в Могилеве обсудили выполнение сочинских договоренностей

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас и посол России Михаил Бабич в преддверии встречи президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, которая намечена на пятницу в Могилеве, обсудил выполнение достигнутых главами государств в Сочи договоренностей, сообщает пресс-служба правительства Белоруссии.
"Нужно пройтись по тем договоренностям, которые были достигнуты главами наших государств в Сочи, проверить, как они выполняются и какое вмешательство нужно для того, чтобы какие-то подвижки были уже к встрече глав государств в пятницу в Могилеве", - сказал С.Румас на встрече с послом РФ в понедельник.
По словам премьера, наделение М.Бабича дополнительным статусом спецпредставителя президента РФ позволит сторонам "лучше понимать друг друга и сглаживать те острые углы, которые, к сожалению, иногда возникают в отношениях между нашими странами".
В свою очередь М.Бабич отметил, что обе стороны провели большую подготовку к встрече глав государств в Сочи, она прошла очень конструктивно, принят целый ряд решений - частично они были озвучены, частично будут обнародованы дополнительно после встречи в Могилеве.
"Мы с вами знаем, что были найдены необходимые развязки по ключевым, самым чувствительным вопросам. Остальные вопросы мы сейчас в процессе посмотрим, каким образом решить с максимальной эффективностью для наших государств", - заявил дипломат.
2 октября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что В.Путин 12 октября посетит Могилев, где примут участие в форуме регионов России и Белоруссии.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»