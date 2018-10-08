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СНГ 08.10.2018 13:04

Премьер Белоруссии и посол РФ перед встречей президентов в Могилеве обсудили выполнение сочинских договоренностей

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас и посол России Михаил Бабич в преддверии встречи президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, которая намечена на пятницу в Могилеве, обсудил выполнение достигнутых главами государств в Сочи договоренностей, сообщает пресс-служба правительства Белоруссии.

"Нужно пройтись по тем договоренностям, которые были достигнуты главами наших государств в Сочи, проверить, как они выполняются и какое вмешательство нужно для того, чтобы какие-то подвижки были уже к встрече глав государств в пятницу в Могилеве", - сказал С.Румас на встрече с послом РФ в понедельник.

По словам премьера, наделение М.Бабича дополнительным статусом спецпредставителя президента РФ позволит сторонам "лучше понимать друг друга и сглаживать те острые углы, которые, к сожалению, иногда возникают в отношениях между нашими странами".

В свою очередь М.Бабич отметил, что обе стороны провели большую подготовку к встрече глав государств в Сочи, она прошла очень конструктивно, принят целый ряд решений - частично они были озвучены, частично будут обнародованы дополнительно после встречи в Могилеве.

"Мы с вами знаем, что были найдены необходимые развязки по ключевым, самым чувствительным вопросам. Остальные вопросы мы сейчас в процессе посмотрим, каким образом решить с максимальной эффективностью для наших государств", - заявил дипломат.

2 октября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что В.Путин 12 октября посетит Могилев, где примут участие в форуме регионов России и Белоруссии.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕМЬЕР, РОССИЯ, ПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]