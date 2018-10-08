В аэропорту Жуковский на земле столкнулись два самолета

Транспортная прокуратура начала проверку инцидента в аэропорту Жуковский, где в результате столкновения двух самолетов получил повреждение один из них, сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре в понедельник.

"Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте проводит проверку по факту столкновения двух воздушных судов в аэропорту Жуковский. По предварительным данным, 7 октября 2018 года, при заруливании на место стоянки воздушное судно авиакомпании "Икар" соприкоснулось с воздушным судном авиакомпании "Уральские авиалинии", - говорится в сообщении.

В результате столкновения у воздушного судна авиакомпании "Уральские авиалинии" поврежден левый подкрылок и аэронавигационный фонарь, пострадавших нет, отметили в прокуратуре.

Для установления причин инцидента, проводится сбор необходимой информации. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, добавили в ведомстве.