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СНГ 08.10.2018 12:35

В аэропорту Жуковский на земле столкнулись два самолета

Транспортная прокуратура начала проверку инцидента в аэропорту Жуковский, где в результате столкновения двух самолетов получил повреждение один из них, сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре в понедельник.

"Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте проводит проверку по факту столкновения двух воздушных судов в аэропорту Жуковский. По предварительным данным, 7 октября 2018 года, при заруливании на место стоянки воздушное судно авиакомпании "Икар" соприкоснулось с воздушным судном авиакомпании "Уральские авиалинии", - говорится в сообщении.

В результате столкновения у воздушного судна авиакомпании "Уральские авиалинии" поврежден левый подкрылок и аэронавигационный фонарь, пострадавших нет, отметили в прокуратуре.

Для установления причин инцидента, проводится сбор необходимой информации. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, добавили в ведомстве.

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Тэги: МОСКВА, АЭРОПОРТ, САМОЛЕТЫ, СТОЛКНОВЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]