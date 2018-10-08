В ЦИК РФ подтверждают получение документов для регистрации инициативной группы пенсионного референдума

ЦИК РФ получил документы для регистрации федеральной инициативной группы по проведению референдума по вопросу о повышении пенсионного возраста.

"К нам поступили документы на регистрацию группы. Мы их изучаем", - сообщила "Интерфаксу" секретарь Центризбиркома Майя Гришина в понедельник.

Она отметила, что в среду на заседании ЦИК будет дана информация о дальнейшей судьбе этих документов.