Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9571 RUR   0.0255 GBR   2.229 TRY   0.2768

Цена на нефть

    $/bbl WTI   74.33 Brent   84.58

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 21° Завтра 15° 22° 10 Окт 14° 22° 11 Окт 14° 22°

СНГ 08.10.2018 13:17

В ЦИК РФ подтверждают получение документов для регистрации инициативной группы пенсионного референдума

ЦИК РФ получил документы для регистрации федеральной инициативной группы по проведению референдума по вопросу о повышении пенсионного возраста.

"К нам поступили документы на регистрацию группы. Мы их изучаем", - сообщила "Интерфаксу" секретарь Центризбиркома Майя Гришина в понедельник.

Она отметила, что в среду на заседании ЦИК будет дана информация о дальнейшей судьбе этих документов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ЦИК, ПЕНСИИ, РЕФЕРЕНДУМ


Похожие новости


Глава Центризбиркома вручила Путину удостоверение избранного президента РФ Окончательные итоги президентских выборов в РФ будут подведены в конце недели - ЦИК Собчак зарегистрирована кандидатом на пост президента России Явлинский зарегистрирован кандидатом в президенты РФ Путин зарегистрирован кандидатом на пост президента России - решение ЦИК Путин будет зарегистрирован кандидатом в президенты РФ во вторник

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]