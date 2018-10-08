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Оборона 08.10.2018 12:40

Отделения парашютистов ВС Азербайджана совершенствуют боевые навыки

Подразделения азербайджанской армии провели тренировки по парашютной подготовке, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

«В ходе тренировок личный состав выполнил различные задачи, были совершенствованы боевые навыки военнослужащих»,- говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ВС, ПАРАШЮТИСТЫ, ТРЕНИРОВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]