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СНГ 08.10.2018 12:45

В Киргизии скоропостижно скончался министр культуры

Министр культуры, информации и туризма Киргизии Султанбек Жумагулов скончался от рака легких в возрасте 59 лет, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

"Вчера С.Жумагулов, в связи с резко ухудшившимся состоянием здоровья был госпитализирован, сегодня примерно в 04:30 (01:30 мск) он скончался", - сказал представитель пресс-службы в понедельник.

"С.Жумагулов длительное время лечился от онкологического заболевания, у него был диагностирован рак легких. 26 сентября вернулся из Турции, где проходил лечение", - сообщил представитель ведомства.

Похороны состоятся 10 октября.

С.Жумагулов родился в 1959 году, журналист по образованию. В ноябре 2017 года возглавил министерство культуры, информации и туризма Киргизии. С 2014 по 2015 годы занимал должность генерального директора Общественной телерадиокорпорации республики.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, МИНИСТР, БОЛЕЗНЬ, СМЕРТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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