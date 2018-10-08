В Киргизии скоропостижно скончался министр культуры

Министр культуры, информации и туризма Киргизии Султанбек Жумагулов скончался от рака легких в возрасте 59 лет, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

"Вчера С.Жумагулов, в связи с резко ухудшившимся состоянием здоровья был госпитализирован, сегодня примерно в 04:30 (01:30 мск) он скончался", - сказал представитель пресс-службы в понедельник.

"С.Жумагулов длительное время лечился от онкологического заболевания, у него был диагностирован рак легких. 26 сентября вернулся из Турции, где проходил лечение", - сообщил представитель ведомства.

Похороны состоятся 10 октября.

С.Жумагулов родился в 1959 году, журналист по образованию. В ноябре 2017 года возглавил министерство культуры, информации и туризма Киргизии. С 2014 по 2015 годы занимал должность генерального директора Общественной телерадиокорпорации республики.