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Регион 08.10.2018 13:47

Лавров и Зариф обсудили взаимодействие в энергетике - МИД России

Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Ирана Джавад Зариф обсудили энергетическое взаимодействие по телефону в понедельник, сообщает МИД РФ.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили проблематику двустороннего сотрудничества с акцентом на вопросы взаимодействия в энергетической сфере", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

На Смоленской площади отметили, что "министры обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов международной и региональной повестки".

Разговор состоялся по инициативе иранской стороны, добавили в МИД РФ.

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, МИД, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]