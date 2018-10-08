Лавров и Зариф обсудили взаимодействие в энергетике - МИД России

Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Ирана Джавад Зариф обсудили энергетическое взаимодействие по телефону в понедельник, сообщает МИД РФ.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили проблематику двустороннего сотрудничества с акцентом на вопросы взаимодействия в энергетической сфере", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

На Смоленской площади отметили, что "министры обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов международной и региональной повестки".

Разговор состоялся по инициативе иранской стороны, добавили в МИД РФ.