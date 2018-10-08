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Регион 08.10.2018 14:36

Самвел Майрапетян, один из крупнейших предпринимателей Армении, задержан Специальной следственной службой

Специальная следственная служба Армении задержала одного из крупнейших предпринимателей Армении Самвела Майрапетяна, который считается приближенным экс-президента республики Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя.

"С.Майрапетян задержан Специальной следственной службой", - сообщили журналистам в службе.

Каких-либо подробностей не приводятся.

С.Майрапетян является собственником армянского телеканала республиканского значения H2 и дистрибьюторского центра "Тойота Ереван", а также занимается строительством элитной недвижимости в центре Еревана.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ЭКС/ПРЕЗИДЕНТ, БИЗНЕСМЕН, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]