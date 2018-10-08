Самвел Майрапетян, один из крупнейших предпринимателей Армении, задержан Специальной следственной службой

Специальная следственная служба Армении задержала одного из крупнейших предпринимателей Армении Самвела Майрапетяна, который считается приближенным экс-президента республики Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя.

"С.Майрапетян задержан Специальной следственной службой", - сообщили журналистам в службе.

Каких-либо подробностей не приводятся.

С.Майрапетян является собственником армянского телеканала республиканского значения H2 и дистрибьюторского центра "Тойота Ереван", а также занимается строительством элитной недвижимости в центре Еревана.