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Карабахский конфликт 08.10.2018 13:12

Баку внесет в «черный список» группу гражданок РФ за незаконное посещение Нагорного Карабаха - МИД Азербайджана

МИД внесет имена ряда граждан России в «черный список» лиц, незаконно посетивших оккупированные Арменией территории Азербайджана.

«МИД изучает информацию о посещении группой гражданок РФ оккупированных территорий Азербайджана. После надлежащей идентификации будет принято решение о включении их имён «списка лиц, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджана»»,- говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Азербайджана.

По сообщению МИД, гражданки России посетили оккупированные территории Азербайджана вместе с супругой премьер-министра Армении Никола Пашиняна – Анной Акопян в рамках инициативы «Женщины за мир».

«Мы уже озвучивали свою позицию по поводу инициативы «Женщины за мир». Желающие мира – не должны продолжать войну. Желающие предотвратить человеческие жертвы - не должны держать под оккупацией земли других государств. И наконец, призывающие женщин и матерей к миру, не должны направлять своих отпрысков на военную службу на международно-признанных территориях Азербайджана»,- говорится в сообщении.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РФ, ГРАЖДАНКИ, «ЧЕРНЫЙ/СПИСОК»


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]