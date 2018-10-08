Баку внесет в «черный список» группу гражданок РФ за незаконное посещение Нагорного Карабаха - МИД Азербайджана

МИД внесет имена ряда граждан России в «черный список» лиц, незаконно посетивших оккупированные Арменией территории Азербайджана.
«МИД изучает информацию о посещении группой гражданок РФ оккупированных территорий Азербайджана. После надлежащей идентификации будет принято решение о включении их имён «списка лиц, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджана»»,- говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Азербайджана.
По сообщению МИД, гражданки России посетили оккупированные территории Азербайджана вместе с супругой премьер-министра Армении Никола Пашиняна – Анной Акопян в рамках инициативы «Женщины за мир».
«Мы уже озвучивали свою позицию по поводу инициативы «Женщины за мир». Желающие мира – не должны продолжать войну. Желающие предотвратить человеческие жертвы - не должны держать под оккупацией земли других государств. И наконец, призывающие женщин и матерей к миру, не должны направлять своих отпрысков на военную службу на международно-признанных территориях Азербайджана»,- говорится в сообщении.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»