Баку внесет в «черный список» группу гражданок РФ за незаконное посещение Нагорного Карабаха - МИД Азербайджана

МИД внесет имена ряда граждан России в «черный список» лиц, незаконно посетивших оккупированные Арменией территории Азербайджана.

«МИД изучает информацию о посещении группой гражданок РФ оккупированных территорий Азербайджана. После надлежащей идентификации будет принято решение о включении их имён «списка лиц, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджана»»,- говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Азербайджана.

По сообщению МИД, гражданки России посетили оккупированные территории Азербайджана вместе с супругой премьер-министра Армении Никола Пашиняна – Анной Акопян в рамках инициативы «Женщины за мир».

«Мы уже озвучивали свою позицию по поводу инициативы «Женщины за мир». Желающие мира – не должны продолжать войну. Желающие предотвратить человеческие жертвы - не должны держать под оккупацией земли других государств. И наконец, призывающие женщин и матерей к миру, не должны направлять своих отпрысков на военную службу на международно-признанных территориях Азербайджана»,- говорится в сообщении.

Ф.Исазаде