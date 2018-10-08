Республиканская партия Армении готова к диалогу о сроках внеочередных выборов - лидер фракции

Республиканская партия Армении, возглавляемая экс-президентом страны Сержем Саргсяном, готова к переговорам о проведении парламентских выборов, заявил в понедельник лидер парламентской фракции партии Ваграм Багдасарян на брифинге в Ереване.

"Мы не приняли по этому вопросу никакого решения. Мы готовы к переговорам в нормальной обстановке, прийти к согласию, чтобы всем партиям было дано время для нормальной подготовки к выборам", - сказал В.Багдасарян.

Ранее в понедельник премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не отказался от своего намерения провести досрочные парламентские выборы в декабре.