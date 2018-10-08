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Регион 08.10.2018 13:19

Республиканская партия Армении готова к диалогу о сроках внеочередных выборов - лидер фракции

Республиканская партия Армении, возглавляемая экс-президентом страны Сержем Саргсяном, готова к переговорам о проведении парламентских выборов, заявил в понедельник лидер парламентской фракции партии Ваграм Багдасарян на брифинге в Ереване.

"Мы не приняли по этому вопросу никакого решения. Мы готовы к переговорам в нормальной обстановке, прийти к согласию, чтобы всем партиям было дано время для нормальной подготовки к выборам", - сказал В.Багдасарян.

Ранее в понедельник премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не отказался от своего намерения провести досрочные парламентские выборы в декабре.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПАРТИЯ, ВЫБОРЫ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]