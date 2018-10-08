Президент Алиев посетил установленный в Приморском парке национальный павильон, участвовавший во Всемирной выставке «Milan Expo 2015»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился в понедельник с установленным в Приморском парке азербайджанским павильоном, который ранее был представлен на Всемирной выставке «Milan Expo 2015», сообщает сайт главы государства.
«Представленный на Всемирной выставке «Milan Expo 2015» был доставлен в Баку в разобранном виде и заново собран на территории Приморского парка», - сказано в сообщении.
Национальный павильон Азербайджана на Всемирной выставке «Milan Expo 2015» в течение пяти месяцев 2015 года посетили более 3,25 млн человек.
Также И.Алиев ознакомился в Приморском парке с проектом Азербайджанского национального павильона, который будет представлен на выставке «Dubay Expo 2020». После ознакомления глава государства дал соответствующие распоряжения по началу строительства павильона, а также по вопросу его возможного разбора и доставки из ОАЭ в Баку после окончания выставки в Дубае.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»