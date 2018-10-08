Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9571 RUR   0.0255 GBR   2.229 TRY   0.2768

Цена на нефть

    $/bbl WTI   74.33 Brent   84.58

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 21° Завтра 15° 22° 10 Окт 14° 22° 11 Окт 14° 22°

Социум 08.10.2018 13:32

Президент Алиев посетил установленный в Приморском парке национальный павильон, участвовавший во Всемирной выставке «Milan Expo 2015»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился в понедельник с установленным в Приморском парке азербайджанским павильоном, который ранее был представлен на Всемирной выставке «Milan Expo 2015», сообщает сайт главы государства.

«Представленный на Всемирной выставке «Milan Expo 2015» был доставлен в Баку в разобранном виде и заново собран на территории Приморского парка», - сказано в сообщении.

Национальный павильон Азербайджана на Всемирной выставке «Milan Expo 2015» в течение пяти месяцев 2015 года посетили более 3,25 млн человек.

Также И.Алиев ознакомился в Приморском парке с проектом Азербайджанского национального павильона, который будет представлен на выставке «Dubay Expo 2020». После ознакомления глава государства дал соответствующие распоряжения по началу строительства павильона, а также по вопросу его возможного разбора и доставки из ОАЭ в Баку после окончания выставки в Дубае.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, БУЛЬВАР, ПАВИЛЬОН


Похожие новости


Президент Алиев принял в Баку главу Фонда этнического согласия США Президент Азербайджана освободил главу ИВ Бейлаганского района от занимаемой должности Путин отмечает рост поставок в РФ продукции азербайджанского АПК, осуществление инфраструктурных проектов Президент Азербайджана выделил 10 млн манатов на благоустройство Гянджи Главе СГБ Азербайджана Мадату Гулиеву присвоено звание генерал-полковника Президент Азербайджана подписал распоряжение «О дополнительных мерах по поддержке конкурентоспособного внутреннего производства в ненефтяном секторе»

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]