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Дальнее зарубежье 08.10.2018 16:17

Ким Чен Ын надеется на развитие диалога между Вашингтоном и Пхеньяном

Северокорейский лидер Ким Чен Ын выразил надежду на дальнейшее развитие отношений между КНДР и США, а также на скорое согласование программы для второго саммита с американским лидером Дональдом Трампом, сообщают южнокорейские СМИ со ссылкой на агентство ЦТАК.

"Верховный руководитель, прощаясь с госсекретарем США, выразил надежду на то, что диалог и переговоры между КНДР и США, основанные на глубоком доверии между лидерами двух стран, будут успешно проходить в будущем, а также на то, что для второго саммита КНДР-США будет рано или поздно составлена хорошая программа", - пишет ЦТАК.

В ходе переговоров стороны согласовали проведение переговоров на высоком уровне для подготовки второго саммита США-КНДР.

Кроме того, Ким Чен Ын также выразил желание добиться прогресса по вопросам, представляющим взаимный интерес. ЦТАК отмечает, что лидер КНДР в беседе с М.Помпео в деталях рассказал ему о предложениях, целью которых является решение вопроса денуклеаризации Корейского полуострова.

В свою очередь центральная северокорейская газета "Нодон синмун" отмечает, что встреча Ким Чен Ына и М.Помпео прошла в дружеской атмосфере. На центральную страницу издание поместило фотографии лидера КНДР и госсекретаря США.

М.Помпео посетил КНДР 7 октября, там он встретился с Ким Чен Ыном. М.Помпео положительно отозвался о переговорах с северокорейским лидером, а корейская сторона назвала переговоры "замечательными и продуктивными". В госдепе США сообщили, что на встрече обсуждался и вопрос организации новой встречи Ким Чен Ына с президентом США. Участники переговоров "уточнили, какие могут быть варианты места и времени следующего саммита".

По итогам визита глава американского внешнеполитического ведомства заявил, что Ким Чен Ын готов после решения логистических вопросов допустить к проверке факта ликвидации ядерного полигона Пунгери международных экспертов.

Первый саммит КНДР-США состоялся 12 июня в Сингапуре.

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Тэги: КНДР, ЛИДЕР, США, ДИАЛОГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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