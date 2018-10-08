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СНГ 08.10.2018 16:28

В ближайшие месяцы планируется несколько международных мероприятий, где могут одновременно оказаться Путин и Трамп, заявил Песков

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ближайшие месяцы могут одновременно принять участие в крупных международных форумах, однако пока конкретной проработки встречи не ведется.

"В ближайшие несколько месяцев, насколько мы знаем, предстоят крупные международные мероприятия, на которых теоретически могут оказаться и Путин, и Трамп", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной встрече двух лидеров в ближайшее время.

"Если мы правильно информированы, то президент США не собирается в Сингапур (на саммит АСЕАН), но при этом дальше еще есть "двадцатка" в Аргентине", - напомнил пресс-секретарь главы государства.

"Вместе с тем, пока какой-либо подготовки (встречи) не ведется, каких-либо инициатив не предпринималось. Но пока еще, собственно, есть время", - сказал Д.Песков.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ТРАМП, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]