В ближайшие месяцы планируется несколько международных мероприятий, где могут одновременно оказаться Путин и Трамп, заявил Песков

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ближайшие месяцы могут одновременно принять участие в крупных международных форумах, однако пока конкретной проработки встречи не ведется.
"В ближайшие несколько месяцев, насколько мы знаем, предстоят крупные международные мероприятия, на которых теоретически могут оказаться и Путин, и Трамп", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной встрече двух лидеров в ближайшее время.
"Если мы правильно информированы, то президент США не собирается в Сингапур (на саммит АСЕАН), но при этом дальше еще есть "двадцатка" в Аргентине", - напомнил пресс-секретарь главы государства.
"Вместе с тем, пока какой-либо подготовки (встречи) не ведется, каких-либо инициатив не предпринималось. Но пока еще, собственно, есть время", - сказал Д.Песков.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»