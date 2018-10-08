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Наука и образование 08.10.2018 14:06

Лауреатами Нобелевской премии по экономике 2018 года стали Уильям Нордхаус и Пол Ромер

Лауреатами премии по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля за 2018 год стали американские экономисты Уильям Нордхаус и Пол Ромер, объявили в понедельник в Шведской королевской академии наук.

Премию экономистам присудили за "интеграцию инновации и влияния климата с экономическим ростом".

В частности, У.Нордхаус награждается за "интеграцию климатических изменений в долгосрочные макроэкономические исследования". П.Ромеру академия решила присудить премию за "интеграцию технологических инноваций в долгосрочные макроэкономические исследования".

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Тэги: МИР, НОБЕЛЬ, ЭКОНОМИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]