Лауреатами Нобелевской премии по экономике 2018 года стали Уильям Нордхаус и Пол Ромер

Лауреатами премии по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля за 2018 год стали американские экономисты Уильям Нордхаус и Пол Ромер, объявили в понедельник в Шведской королевской академии наук.

Премию экономистам присудили за "интеграцию инновации и влияния климата с экономическим ростом".

В частности, У.Нордхаус награждается за "интеграцию климатических изменений в долгосрочные макроэкономические исследования". П.Ромеру академия решила присудить премию за "интеграцию технологических инноваций в долгосрочные макроэкономические исследования".