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ТЭК 08.10.2018 14:10

Украина в январе-сентябре импортировала из Азербайджана нефти более, чем на $300 млн

Украина в январе-сентябре 2018 года сократила импорт нефти и нефтяного сырья (по коду ТНВЭД 2709) на 25% по сравнению с показателем аналогичного периода 2017 года - до 569,081 тыс. тонн.

По данным Государственной фискальной службы, нефть импортирована на $317,603 млн (на 0,4% меньше, чем в январе-сентябре 2017г). Из Азербайджана поступило сырье на $300,503 млн, Алжира – на $7,176 млн, Ирана – на $7,117 млн, других стран – на $2,807 млн.

Экспорт нефти и нефтяного сырья Украина в отчетный период не осуществляла.

Как сообщалось, Украина в 2017 году импортировала 1 млн 13,359 тыс. тонн нефти на $442,219 млн.

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Тэги: УКРАИНА, НЕФТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]