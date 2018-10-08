Украина в январе-сентябре импортировала из Азербайджана нефти более, чем на $300 млн

Украина в январе-сентябре 2018 года сократила импорт нефти и нефтяного сырья (по коду ТНВЭД 2709) на 25% по сравнению с показателем аналогичного периода 2017 года - до 569,081 тыс. тонн.

По данным Государственной фискальной службы, нефть импортирована на $317,603 млн (на 0,4% меньше, чем в январе-сентябре 2017г). Из Азербайджана поступило сырье на $300,503 млн, Алжира – на $7,176 млн, Ирана – на $7,117 млн, других стран – на $2,807 млн.

Экспорт нефти и нефтяного сырья Украина в отчетный период не осуществляла.

Как сообщалось, Украина в 2017 году импортировала 1 млн 13,359 тыс. тонн нефти на $442,219 млн.