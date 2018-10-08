Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9571 RUR   0.0255 GBR   2.229 TRY   0.2768

Цена на нефть

    $/bbl WTI   74.33 Brent   84.58

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 17° 25° Завтра 16° 22° 10 Окт 15° 22° 11 Окт 15° 22°

Регион 08.10.2018 16:47

Грузия в январе-сентябре увеличила экспорт вина на 13%, почти две трети поставок пришлось на РФ

Грузия в январе-сентябре 2018 года экспортировала около 60 млн бутылок натурального виноградного вина (емкостью 0,75 литра), что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Национальное агентство вина республики.

Выручка от экспорта вина, который осуществлялся в 53 страны (в 45 стран - годом ранее), за девять месяцев текущего года увеличилась на 22% - до $142 млн.

По информации ведомства, главным потребителем грузинского вина остается Россия, поставки на рынок которой в январе-сентябре выросли на 11,5% - до 37 млн 64,7 тыс. бутылок (61,8% общего объема экспорта вина).

В пятерку основных импортеров грузинского вина также входят Украина (6 млн 746,6 тыс. бутылок, 11,2%), Китай (4 млн 821,9 тыс. бутылок, 8%), Казахстан (2 млн 658,2 тыс. бутылок, 4,4%) и Польша (2 млн 465,5 тыс. бутылок, 4,1%). Далее следуют Латвия, Белоруссия, Эстония, Германия, Литва, Киргизия, Япония, Монголия, Туркмения, Канада, Франция и другие страны.

Кроме того, в январе-сентябре этого года Грузия экспортировала в 22 страны 13,5 млн бутылок бренди (0,5 литра), что на 19% больше, чем за 9 месяцев 2017 года, выручка от поставок этого напитка составила $27,6 млн (рост на 10%).

Наряду с вином и бренди, республика также поставляла на внешний рынок чачу (грузинская водка), виноматериалы и коньячный спирт. Общий доход от их реализации за 9 месяцев составил $222,7 млн (рост на 15%).

Как сообщалось, в 2017 году Грузия экспортировала 76,7 млн бутылок виноградного вина, что в 1,5 раза больше, чем в предыдущем году. В том числе поставки в Россию выросли на 76% - до 47 млн 778,9 тыс. бутылок (62,3% общего объема экспорта).

Россия вводила запрет на поставки винной продукции из Грузии в 2006 году из-за претензий к качеству. Экспорт грузинского вина на рынок РФ был возобновлен с июня 2013 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ВИНО, ЭКСПОРТ, РОСТ


Похожие новости


В Тбилиси заявляют о соответствии грузинского вина необходимым стандартам качества Грузия в I полугодии увеличила экспорт вина на 21%, почти две трети поставок пришлось на РФ Грузия за год увеличила экспорт вина на 63%, поставки в РФ выросли почти вдвое Грузия в I полугодии увеличила экспорт вина на 59%, поставки в РФ выросли в 1,9 раза В Грузии появилось "Поющее вино" Грузия за год увеличила экспорт вина на 44%

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]