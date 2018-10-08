Грузия в январе-сентябре увеличила экспорт вина на 13%, почти две трети поставок пришлось на РФ

Грузия в январе-сентябре 2018 года экспортировала около 60 млн бутылок натурального виноградного вина (емкостью 0,75 литра), что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Национальное агентство вина республики.

Выручка от экспорта вина, который осуществлялся в 53 страны (в 45 стран - годом ранее), за девять месяцев текущего года увеличилась на 22% - до $142 млн.

По информации ведомства, главным потребителем грузинского вина остается Россия, поставки на рынок которой в январе-сентябре выросли на 11,5% - до 37 млн 64,7 тыс. бутылок (61,8% общего объема экспорта вина).

В пятерку основных импортеров грузинского вина также входят Украина (6 млн 746,6 тыс. бутылок, 11,2%), Китай (4 млн 821,9 тыс. бутылок, 8%), Казахстан (2 млн 658,2 тыс. бутылок, 4,4%) и Польша (2 млн 465,5 тыс. бутылок, 4,1%). Далее следуют Латвия, Белоруссия, Эстония, Германия, Литва, Киргизия, Япония, Монголия, Туркмения, Канада, Франция и другие страны.

Кроме того, в январе-сентябре этого года Грузия экспортировала в 22 страны 13,5 млн бутылок бренди (0,5 литра), что на 19% больше, чем за 9 месяцев 2017 года, выручка от поставок этого напитка составила $27,6 млн (рост на 10%).

Наряду с вином и бренди, республика также поставляла на внешний рынок чачу (грузинская водка), виноматериалы и коньячный спирт. Общий доход от их реализации за 9 месяцев составил $222,7 млн (рост на 15%).

Как сообщалось, в 2017 году Грузия экспортировала 76,7 млн бутылок виноградного вина, что в 1,5 раза больше, чем в предыдущем году. В том числе поставки в Россию выросли на 76% - до 47 млн 778,9 тыс. бутылок (62,3% общего объема экспорта).

Россия вводила запрет на поставки винной продукции из Грузии в 2006 году из-за претензий к качеству. Экспорт грузинского вина на рынок РФ был возобновлен с июня 2013 года.